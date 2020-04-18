Последствия коронавируса для мировой экономики могут быть намного серьезнее, чем прогнозирует МВФ

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Вызванные пандемией коронавируса последствия для мировой экономики могут
быть намного серьезнее, чем ожидания Международного валютного фонда (МВФ),
отображенные в апрельском отчете. Об этом заявила директор распорядитель МВФ
Кристалина Георгиева.
Так, в МВФ ожидают, что доходы на душу населения снизятся в 170 странах. Кроме
того, ожидается падение мировой экономики на 3%. В то же время Георгиева
отметила, что на самом деле этот прогноз может оказаться очень оптимистичным на
фоне того, что будет происходить в реальности.
Стоит отметить, что МВФ сейчас работает над макроэкономическими прогнозами,
сотрудничая с эпидемиологами. Раньше такого в истории не было. Кроме того,
сейчас сложно делать какие-то конкретные прогнозы, так как пока не известно,
как будет развиваться пандемия и не будет ли еще одной волны в 2021 году.
Ранее "Комментарии"
писали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и
таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что первый
транш от Международного валютного фонда Украина может получить уже в мае
этого года.
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