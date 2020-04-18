Последствия коронавируса для мировой экономики могут быть намного серьезнее, чем прогнозирует МВФ

Вызванные пандемией коронавируса последствия для мировой экономики могут быть намного серьезнее, чем ожидания Международного валютного фонда (МВФ), отображенные в апрельском отчете. Об этом заявила директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.



Так, в МВФ ожидают, что доходы на душу населения снизятся в 170 странах. Кроме того, ожидается падение мировой экономики на 3%. В то же время Георгиева отметила, что на самом деле этот прогноз может оказаться очень оптимистичным на фоне того, что будет происходить в реальности.

Стоит отметить, что МВФ сейчас работает над макроэкономическими прогнозами, сотрудничая с эпидемиологами. Раньше такого в истории не было. Кроме того, сейчас сложно делать какие-то конкретные прогнозы, так как пока не известно, как будет развиваться пандемия и не будет ли еще одной волны в 2021 году.

Ранее "Комментарии" писали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что первый транш от Международного валютного фонда Украина может получить уже в мае этого года.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!