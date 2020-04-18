Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.04.2020

BTC/USD

7146.49

ETH/USD

174.15

LTC/USD

42.84

НБУ 18.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Последствия коронавируса для мировой экономики могут быть намного серьезнее, чем прогнозирует МВФ
НОВОСТИ Все новости

Последствия коронавируса для мировой экономики могут быть намного серьезнее, чем прогнозирует МВФ

Директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что апрельский прогноз очень оптимистичный

сегодня, 11:36
Автор:

• Татьяна Веремеева

Последствия коронавируса для мировой экономики могут быть намного серьезнее, чем прогнозирует МВФ

Вызванные пандемией коронавируса последствия для мировой экономики могут быть намного серьезнее, чем ожидания Международного валютного фонда (МВФ), отображенные в апрельском отчете. Об этом заявила директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Так, в МВФ ожидают, что доходы на душу населения снизятся в 170 странах. Кроме того, ожидается падение мировой экономики на 3%. В то же время Георгиева отметила, что на самом деле этот прогноз может оказаться очень оптимистичным на фоне того, что будет происходить в реальности.

Стоит отметить, что МВФ сейчас работает над макроэкономическими прогнозами, сотрудничая с эпидемиологами. Раньше такого в истории не было. Кроме того, сейчас сложно делать какие-то конкретные прогнозы, так как пока не известно, как будет развиваться пандемия и не будет ли еще одной волны в 2021 году.

Ранее "Комментарии" писали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что первый транш от Международного валютного фонда Украина может получить уже в мае этого года. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/18/659545/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...