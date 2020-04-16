В Раде сообщили, когда Украина получит первые два млрд долларов транша от МВФ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что первый транш от Международного валютного фонда Украина может получить уже в мае этого года. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Гетманцев отметил, что до конца года Украина ожидает 4 млрд долларов, и в мае будет получена примерно половина суммы общего транша - 2 млрд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что указанные транш от МВФ необходим для того, чтобы в условиях экономического кризиса и глобальной пандемии Украина смогла удержаться на плаву и не объявить дефолт.

"Всё больше стран начинают понимать, что жесткие карантинные меры вредят значительно больше, чем вирус. И меняют модели карантина на более точечные. В частности, это планирует в ближайшее время сделать даже США, – говорит экономист экспертной платформы Олег Гетман. – Безусловно, человеческая жизнь является высшей ценностью. Но надо учитывать, что массовые увольнения, банкротства, падение экономики также имеют свою цену, измеряемую в человеческих жизнях – преждевременные смерти от болезней, связанных с бедностью и стрессом; недостаток средств на лечение и здоровый образ жизни; несчастные случаи и ДТП, вызванные недофинансированием мер безопасности и плохим состоянием дорог и тому подобное. Согласно недавнему опросу исследовательской компании Градус, 36% респондентов отметили, что при жестком карантине им хватит средств на две недели или меньше".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!