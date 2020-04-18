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Главная Новости Бизнес экономика «Мощный удар» по коррупции: за 3 месяца у коррупционеров конфисковали только 14 тыс. грн
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«Мощный удар» по коррупции: за 3 месяца у коррупционеров конфисковали только 14 тыс. грн

Общая сумма конфискации средств и имущества у коррупционеров за январь-март, по данным Госказначейства, составила около 14 тыс. грн

сегодня, 20:04
Автор:

• Таисия Ерохина

«Мощный удар» по коррупции: за 3 месяца у коррупционеров конфисковали только 14 тыс. грн

За первые три месяца этого года в государственный бюджет поступило 14 тыс. грн от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на главу экспертной организации StateWatch Глеб Каневский и публикуя соответствующее письмо Государственной казначейской службы.

Так, от реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило только 950 грн. Еще 13,3 тыс. грн –средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Тогда как сумма средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда в течение того же периода в делах, не связанных с коррупцией, составляет куда больше – 6,5 млн грн.

Напомним, кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника Максима Нефедова. Эксперты осветили ситуацию для портала "Комментарии".


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/17/659511/
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