Новая таможня: почему борьба с коррупцией не приносит ожидаемых результатов





Кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника Максима Нефедова. Эксперты осветили ситуацию для портала "Комментарии".

Коррупция на таможне остается проблемным вопросом

Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен: говорить об уменьшении коррупционной составляющей на таможне можно будет тогда, когда правительство получит доступ к соответствующим электронным базам и реестрам.

"Ни к базам таможенников, ни к базам налоговиков доступа у общества в лице Кабмина (Минфина) нет. Что дает повод подозревать – какие-то махинации точно имеют место быть, – отмечает эксперт. – Особенно во время кризиса, который всегда расширяет коррупционные возможности. Так, к примеру, уже появилась информация, что нечистые на руку бизнесмены имеющие доступ к нужным ушам, пытаются под видом медицинских товаров, которые необходимы для борьбы с вирусом (и которые не облагаются сейчас налоговыми сборами), провозить средства для "омоложения", разного рода биодобавки, ботекс и так далее… Фактически – наживаются под шумок кризиса".

По мнению Михаила Чаплыги, для украинских властей и олигархов (что нередко – оно и то же) выгодно иметь на определенных постах "никаких людей".

"Задача Нефедова – быть зиц-председателем. Не мешать представителям олигархата проворачивать схемы в облюбованных ими кластерах, – поясняет эксперт. – Зерновой мафии – крутить свои дела. Тем, кто сидит на импорте "черном" и "сером" – свои. Схематозить с нефтью и газом. Во многом поэтому традиционно жесткая борьба идет за пост главы Минфина. Кланам важно посадить туда "никакого" министра. Уманский, похоже, на это не захотел "подписываться". Потому его так быстро и "ушли", найдя того, кто, очевидно, согласился на предложенные условия".

Ситуация на таможне стабильная

Юридический эксперт, профессор, научный советник адвокатского объединения "Barristers" Борис Бабин считает, что в сфере таможенных отношений ничего не изменилось.

"Грузопотоки несколько снизились в силу уменьшения и усложнения грузовых автоперевозок и судозаходов в условиях карантина. Коррупция же на таможне системная. И конечно ее вершина – не глава службы, и даже не премьер", – отмечает эксперт.

При этом, подчеркивает Борис Бабин, коррупционная пирамида сопровождается утратой государственного управления.

"Это когда деньги начальству заносят исправно, а вот правомерные требования руководства игнорируют, – поясняет эксперт. – Говоря же непосредственно о Нефедове, отмечу, что вместо попыток наладить управление таможенной службой, он занимается ее и своим пиар-обеспечением, фактически превратившись из главы центрального органа исполнительной власти в корреспондента ведомственной газетки".

Результаты борьбы с коррупцией на таможне есть

Эксперт Украинского института будущего (УИБ) Игорь Тышкевич отмечает, что в серии докладов о контрабанде представители УИБ выделили 11 групп схем. Из которых только четыре касались таможни на границе. На региональном направлении – еще три. А остальное – это уже "дыры" в украинском законодательстве.

"На таможне начали запускать технические средства досмотра. Это действительно победа, ведь было серьезное сопротивление. Но этого недостаточно. Торговля с нарушением таможенного режима – это не то, что таможня может решить сама по себе. Это вопрос законов, системности, – подчеркивает эксперт. – Нужен не месячник борьбы с контрабандой, не усиление проверок, а создание системы на государственном уровне. Невозможно увидеть полную картину, откинув 90% пазлов".

А так как структурированной борьбы нет, то даже такой человек как Нефедов (человек вне системы) не может добиться нужного эффекта, считает Тышкевич.

"Попытки решить задачу в лоб, с наскока, лишь частично дают результат. Ведь та же контрабанда, нарушение правил таможенного оформления, являются большим бизнесом. И даже частью экономических систем приграничных регионов, – поясняет эксперт. – А потом попытки просто "закрутить" гайки, увеличить ответственность, нарываются на резкую реакцию не только работников таможни, но и местного населения. Ибо это источник их заработка. Когда мы спрашивали у жителей западной Украины, что будет, если начнут рубить "схемы пиджаков" (когда люди носят товар на себе в якобы разрешенных масштабах), они открыто заявляли – "будем палить шины". И в январе-2020, когда таможня решилась на такой шаг во Львовской и Волынской областях – там сразу начались протесты. И действительно жгли шины".

По словам эксперта, действия несистемного Нефедова вызывают недовольство не только среди тех, кому он ломает "схемы", но и среди рядового состава таможенников, которые живут в приграничных регионах.

"Ведь это им, а не Нефедову соседи, скажем так, плюют в лицо, – поясняет Тышкевич. – Более того, учитывая слабую развитость приграничных регионов, попытка ужесточить таможенный контроль вызывает недовольство и в местных органах власти. На самом верху есть те, кому надо, чтобы "так и было". Но есть и запрос на результат. Которого, учитывая саботаж перечисленных групп и объективные причины в виде усиления гривни, нет. Получается, Нефедов, с одной стороны, не может контролировать систему, с другой – имеет противодействие или неудовольствие результатами извне. Итог – его просто некому защищать".

Напомним, "Комментарии" писали, что руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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