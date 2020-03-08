Глава таможни Нефедов намерен уволиться, - депутат Дубинский

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Дубинский.

"Нефедов написал заявление по собственному желанию. Предварительно следующий руководитель таможни - Макаренко", - сказано в сообщении Дубинского.

Отметим, что официального подтверждения увольнения Нефедова пока нет. Ранее в интервью "Радио НВ" Максим Нефедов заявил, что готов уйти с должности в случае, если не найдет общий язык с новым правительством.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Дубинский рассказал, кто будет уволен в Кабмине, а кто получит новые должности.

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