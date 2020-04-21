Правительство Кореи выделило 700 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом в Украине

Правительство Республики Корея выделило 700 тыс. долларов на поддержку Украине в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.



Отмечается, что решение о предоставлении финансирования для Украины было принято после разговора президентов нашей страны Владимира Зеленского и Республики Корея Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с послом Республики Корея Квон Ки-Чангом 31 марта. Помощь будет разделена на два направления: 300 тыс. долл. будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Еще 400 тыс. долл. Корея передаст ООН – в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что Квон Ки Чанг рассказал о своем видении развития экономики Украины, объяснив, почему наша страна медленно прогрессирует. Посол детально описал преимущества ведения бизнеса в Южной Корее и поведал, как его стране удалось осуществить свое экономическое чудо и стать одной из самых успешных на планете.

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