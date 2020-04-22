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Кабмин собирается регулировать цены на продукты

Государственное регулирование цен на отдельные виды товаров планируют ввести до конца карантина

сегодня, 10:48
Автор:

• Сергей Медведев

Кабмин собирается регулировать цены на продукты

Правительство Украины намерено  ввести государственное регулирование цен через декларирование. Такие нормы планируют ввести на время карантинного режима. В список декларируемых цен попадут десять продуктовых товаров, 20 видов средств индивидуальной защиты, семь лекарств и 11 сортов антисептических препаратов.

В проекте постановления, которое Кабмин должен рассмотреть в среду, 22 апреля, указано, что под регулирование цен попадут  гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушка куриная, минеральная вода без газа и сливочное масло жирностью 72,5%. Эти товары отнесли к "социально значимым".

Постановление, в случае его утверждения, вступит в силу через 10 дней после публикации и продлится до конца противоэпидемических ограничений.

Ранее портал "Комментарии" публиковал мнения экспертов касательно государственного регулирование цен во время карантина.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/656738.html
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