Кабмин собирается регулировать цены на продукты

Правительство Украины намерено ввести государственное регулирование цен через декларирование. Такие нормы планируют ввести на время карантинного режима. В список декларируемых цен попадут десять продуктовых товаров, 20 видов средств индивидуальной защиты, семь лекарств и 11 сортов антисептических препаратов.

В проекте постановления, которое Кабмин должен рассмотреть в среду, 22 апреля, указано, что под регулирование цен попадут гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушка куриная, минеральная вода без газа и сливочное масло жирностью 72,5%. Эти товары отнесли к "социально значимым".

Постановление, в случае его утверждения, вступит в силу через 10 дней после публикации и продлится до конца противоэпидемических ограничений.

Ранее портал "Комментарии" публиковал мнения экспертов касательно государственного регулирование цен во время карантина.

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