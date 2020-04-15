Госрегулирование цен на продукты: что будет с ценами в Украине

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Стало известно, что с 15 апреля правительство Украины вводит на время карантина госрегулирование цен на ряд продуктов питания социальной группы, а также на отдельные медицинские товары. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение.
Глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко уверяет, что в "социальный список" попали 10 продуктов (мука пшеничная высшего сорта, сахар, гречка, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, макароны, курица в тушке, вода без газа и сливочное масло 72,5%), 8 медицинских препаратов и два медтовара (маски и перчатки).
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников напоминает, что раньше у нас был набор социальных продуктов, цена на которые контролировало государство – так называемое госрегулирование. Но при правительстве Владимира Гройсмана это отменили.
"Решение было явно некорректное. Ведь в Украине как был, та и есть большой слой бедных людей. И госрегулирование позволяло сделать их жизнь хоть немного легче, – отмечает Плотников. – В той же Франции и сейчас есть соцтовары – лекарства, продукты. И там довольно обширная группа. И цены на некоторые ниже, чем в Украине. Вот что такое социальный контроль и забота".
По мнению экономиста, то, что Кабмин собирается вернуть госрегулирование цен на некоторые товары – это уже хорошо.
"Хоть какое-то подспорье для малоимущих, для граждан, которые теряют сейчас и деньги, и работу, – поясняет Алексей Плотников. – Но я считаю, что это не должно быть только на время карантина. Подобные социальные цены должно быть на постоянной основе. По крайней мере, пока уровень бедности в Украине не перестанет быть больше, чем в странах ЕС. Обязательно нужна социальная группа товаров, продуктов, за которыми осуществлялся бы госконтроль".
По мнению политического аналитика, экономиста Дениса Гаевского, такое решение вряд ли приведет заморозке рота цен на продукты социальной значимости и на медтовары.
"Эта система даже в лучшие времена, до ликвидации ее правительством Гройсмана, работала ограничено. А сейчас, в условиях пандемии, карантина и всеобщего хаоса и нестабильности, вряд ли она возымеет должный эффект, – отмечает Гаевский. – Хотя бы потому, что принято решение о закрытии рынков на карантин. Таким образом, уменьшается конкуренция по той же продовольственной группе для ритейлеров. И создается возможность накручивать цены. Хоть объективных предпосылок для этого нет. Курс доллар вырос, но есть и падение цен на топливо (цена которого закладывается в каждую единицу товара), снизились цены на электроэнергию".
Эксперт считает, что цены, скорее всего, продолжат расти. А решение (если оно вообще есть) останется лишь на бумаге.
Есть реальные инструменты для снижения цен. Один из них – Госрезерв. Социальное значимые группы товаров можно выбрасывать на рынок с фиксированными ценами, с минимальной наценкой. Так делалось при Кабмине Николая Азарова с той же мукой. Это позволяло заморозить цены на хлеб, – поясняет Денис Гаевский. – Второй инструмент – эффективная работа Антимонопольного комитета. К сожалению, у нас этого нет. Потому повсюду – картельные, монопольные сговоры. Третий инструмент – слаженная работы НБУ и Минфина, которые не должны допускать серьезных колебаний курса валют".
Экономист, кандидат наук по государственному управлению Сергей Доротич считает госрегулирование цен опасным решением.
"Не поддерживаю любое вмешательство государства в хозяйственные отношения. Это почва для коррупции. Государство и так может регулировать цены. Предлагая, к примеру, альтернативу. А оно пытается авторитарно давить на бизнес. Легко сказать: завтра по такой цене будете продавать хлеб! Между тем, доставка продукта, те же дезинфекция, оборудование касс защитными щитками, обеспечение персонала масками, траты на доставку работников на производство в наше "карантинное время" значительно выросли, – поясняет Доротич. – Но государство закрывает на это глаза. Госрегулирование цен возможно лишь как чрезвычайная мера – и на очень короткое время. Иначе есть риски злоупотреблений и разбалансировки рыночных отношений".
По мнению эксперта, государство могло бы поддержать и рынок, и потребителей другим – менее рискованным и более эффективным – способом.
"У нас есть Госрезерв, который аккумулирует значительные материально-технические ресурсы. Почему это не сделать альтернативной на рынке? Если он закупает зерно, почему не может по соответствующим договорам перемолоть его в муку? А потом выпекать хлеб и обеспечить его доставку на государственных мощностях в специально созданные государственные торговые точки, – объясняет альтернативу Доротич. – Чтобы все понимали, что есть государственный магазин, где можно по гарантированной (фиксированной) цене приобрести те же хлеб, яйца, молоко. Это будет маркер, на который станет ориентироваться частый сектор. И если, к примеру, в государственном магазине бутылка молока стоит 15 гривен, частный сектор не сможет продавать ее по 30. Малообеспеченные люди пройдут лишние километр-полтора, лишь бы сэкономить и купить что-то дешевле, но именно в такой точке. И, конечно, если у нас действительно есть государственные органы власти, то должны быть и реально работающие государственные органы контроля. Которые контролировали бы работу не только частного предпринимателей, но и, в первую очередь, госсектора, где больше всего злоупотреблений. И не просто контролировали, но и пресекали нарушения, с обязательным привлечением к ответственности".
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