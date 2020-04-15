Госрегулирование цен на продукты: что будет с ценами в Украине









Стало известно, что с 15 апреля правительство Украины вводит на время карантина госрегулирование цен на ряд продуктов питания социальной группы, а также на отдельные медицинские товары. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение.

Глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко уверяет, что в "социальный список" попали 10 продуктов (мука пшеничная высшего сорта, сахар, гречка, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, макароны, курица в тушке, вода без газа и сливочное масло 72,5%), 8 медицинских препаратов и два медтовара (маски и перчатки).

Госрегулирование цен на продукты: хорошая тенденция

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников напоминает, что раньше у нас был набор социальных продуктов, цена на которые контролировало государство – так называемое госрегулирование. Но при правительстве Владимира Гройсмана это отменили.

"Решение было явно некорректное. Ведь в Украине как был, та и есть большой слой бедных людей. И госрегулирование позволяло сделать их жизнь хоть немного легче, – отмечает Плотников. – В той же Франции и сейчас есть соцтовары – лекарства, продукты. И там довольно обширная группа. И цены на некоторые ниже, чем в Украине. Вот что такое социальный контроль и забота".

По мнению экономиста, то, что Кабмин собирается вернуть госрегулирование цен на некоторые товары – это уже хорошо.

"Хоть какое-то подспорье для малоимущих, для граждан, которые теряют сейчас и деньги, и работу, – поясняет Алексей Плотников. – Но я считаю, что это не должно быть только на время карантина. Подобные социальные цены должно быть на постоянной основе. По крайней мере, пока уровень бедности в Украине не перестанет быть больше, чем в странах ЕС. Обязательно нужна социальная группа товаров, продуктов, за которыми осуществлялся бы госконтроль".

Госрегулирование цен на продукты: цены продолжат расти

По мнению политического аналитика, экономиста Дениса Гаевского, такое решение вряд ли приведет заморозке рота цен на продукты социальной значимости и на медтовары.

"Эта система даже в лучшие времена, до ликвидации ее правительством Гройсмана, работала ограничено. А сейчас, в условиях пандемии, карантина и всеобщего хаоса и нестабильности, вряд ли она возымеет должный эффект, – отмечает Гаевский. – Хотя бы потому, что принято решение о закрытии рынков на карантин. Таким образом, уменьшается конкуренция по той же продовольственной группе для ритейлеров. И создается возможность накручивать цены. Хоть объективных предпосылок для этого нет. Курс доллар вырос, но есть и падение цен на топливо (цена которого закладывается в каждую единицу товара), снизились цены на электроэнергию".

Эксперт считает, что цены, скорее всего, продолжат расти. А решение (если оно вообще есть) останется лишь на бумаге.

Есть реальные инструменты для снижения цен. Один из них – Госрезерв. Социальное значимые группы товаров можно выбрасывать на рынок с фиксированными ценами, с минимальной наценкой. Так делалось при Кабмине Николая Азарова с той же мукой. Это позволяло заморозить цены на хлеб, – поясняет Денис Гаевский. – Второй инструмент – эффективная работа Антимонопольного комитета. К сожалению, у нас этого нет. Потому повсюду – картельные, монопольные сговоры. Третий инструмент – слаженная работы НБУ и Минфина, которые не должны допускать серьезных колебаний курса валют".

Госрегулирование цен на продукты: опасное решение

Экономист, кандидат наук по государственному управлению Сергей Доротич считает госрегулирование цен опасным решением.

"Не поддерживаю любое вмешательство государства в хозяйственные отношения. Это почва для коррупции. Государство и так может регулировать цены. Предлагая, к примеру, альтернативу. А оно пытается авторитарно давить на бизнес. Легко сказать: завтра по такой цене будете продавать хлеб! Между тем, доставка продукта, те же дезинфекция, оборудование касс защитными щитками, обеспечение персонала масками, траты на доставку работников на производство в наше "карантинное время" значительно выросли, – поясняет Доротич. – Но государство закрывает на это глаза. Госрегулирование цен возможно лишь как чрезвычайная мера – и на очень короткое время. Иначе есть риски злоупотреблений и разбалансировки рыночных отношений".

По мнению эксперта, государство могло бы поддержать и рынок, и потребителей другим – менее рискованным и более эффективным – способом.

"У нас есть Госрезерв, который аккумулирует значительные материально-технические ресурсы. Почему это не сделать альтернативной на рынке? Если он закупает зерно, почему не может по соответствующим договорам перемолоть его в муку? А потом выпекать хлеб и обеспечить его доставку на государственных мощностях в специально созданные государственные торговые точки, – объясняет альтернативу Доротич. – Чтобы все понимали, что есть государственный магазин, где можно по гарантированной (фиксированной) цене приобрести те же хлеб, яйца, молоко. Это будет маркер, на который станет ориентироваться частый сектор. И если, к примеру, в государственном магазине бутылка молока стоит 15 гривен, частный сектор не сможет продавать ее по 30. Малообеспеченные люди пройдут лишние километр-полтора, лишь бы сэкономить и купить что-то дешевле, но именно в такой точке. И, конечно, если у нас действительно есть государственные органы власти, то должны быть и реально работающие государственные органы контроля. Которые контролировали бы работу не только частного предпринимателей, но и, в первую очередь, госсектора, где больше всего злоупотреблений. И не просто контролировали, но и пресекали нарушения, с обязательным привлечением к ответственности".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!