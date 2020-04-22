Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.04.2020

BTC/USD

6982.92

ETH/USD

176.33

LTC/USD

41.42

НБУ 22.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Украина получит 1,2 млрд евро от Евросоюза
НОВОСТИ Все новости

Украина получит 1,2 млрд евро от Евросоюза

Евросоюз предоставит Украине финансовую помощь для поддержки экономики

сегодня, 13:59
Автор:

• Сергей Медведев

Украина получит 1,2 млрд евро от Евросоюза

Европейская комиссия утвердила план финансовой помощи странам, экономика которых пострадала в связи с эпидемией коронавируса. Украина получит крупнейшую сумму по сравнению с другими. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

 "Комиссия одобрила предложение о пакете макро-финансовой помощи на сумму 3 млрд. евро для десяти партнеров по расширению и соседству, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса. Это является важной демонстрацией солидарности ЕС с этими странами во время беспрецедентного кризиса", - отметили в ЕК.

Для поддержки украинской экономики Европа выделит 1.2 млрд евро. Для других стран предусмотрены гораздо меньшие суммы. Так,   Албания получит 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 миллионов евро, Косово - 100 миллионов евро, Молдова - 100 миллионов евро, Черногория - 60 миллионов евро, Северная Македония - 160 миллионов евро и Тунис - 600 миллионов.

В Еврокомиссии уточнили, что средства будут предоставлены в виде "очень выгодных" кредитов в течение 12 месяцев.

Как сообщал портал "Комментарии", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев  отметил, что до конца года Украина ожидает 4 млрд долларов, и в мае будет получена примерно половина суммы общего транша - 2 млрд.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/656806.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...