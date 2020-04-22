Украина получит 1,2 млрд евро от Евросоюза

Европейская комиссия утвердила план финансовой помощи странам, экономика которых пострадала в связи с эпидемией коронавируса. Украина получит крупнейшую сумму по сравнению с другими. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Комиссия одобрила предложение о пакете макро-финансовой помощи на сумму 3 млрд. евро для десяти партнеров по расширению и соседству, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса. Это является важной демонстрацией солидарности ЕС с этими странами во время беспрецедентного кризиса", - отметили в ЕК.

Для поддержки украинской экономики Европа выделит 1.2 млрд евро. Для других стран предусмотрены гораздо меньшие суммы. Так, Албания получит 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 миллионов евро, Косово - 100 миллионов евро, Молдова - 100 миллионов евро, Черногория - 60 миллионов евро, Северная Македония - 160 миллионов евро и Тунис - 600 миллионов.

В Еврокомиссии уточнили, что средства будут предоставлены в виде "очень выгодных" кредитов в течение 12 месяцев.

Как сообщал портал "Комментарии", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что до конца года Украина ожидает 4 млрд долларов, и в мае будет получена примерно половина суммы общего транша - 2 млрд.

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