Кабмин решил помочь детям предпринимателей

Правительство Украины решило поддержать семьи частных предпринимателей, которые на время карантина вынуждены прекратить свою деятельность. Так, в Кабмине решили усилить социальную защиту ФЛП и выплатить пособия на детей.

Предположительно, помощь от государства получат около 300 тыс. семей.

"Решением правительства введена выплата пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены", - сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Выплаты будут осуществляться на каждого ребенка возрастом до 10 лет, причем семьи с ребенком не старше 6 лет получат 1779 грн, а от 6 до 10 лет — 2218 грн.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин решил во время карантина регулировать цены на некоторые продукты.

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