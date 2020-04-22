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Кабмин решил помочь детям предпринимателей

Правительство выделит финансовую помощь семьям ФЛП с детьми

сегодня, 16:05
Автор:

• Сергей Медведев

Кабмин решил помочь детям предпринимателей

Правительство Украины решило поддержать семьи частных предпринимателей, которые на время карантина вынуждены прекратить свою деятельность. Так, в Кабмине решили усилить социальную защиту ФЛП и выплатить пособия на детей.

Предположительно, помощь от государства получат около 300 тыс. семей.

"Решением правительства введена выплата пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены", - сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Выплаты будут осуществляться на каждого ребенка возрастом до 10 лет, причем  семьи с ребенком не старше 6 лет получат 1779 грн, а от 6 до 10 лет — 2218 грн.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин решил во время карантина  регулировать цены на некоторые продукты.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1865210-kabmin-zaprovadiv-dodatkovu-pidtrimku-fopam
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