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В ООН подсчитали убытки туристической отрасли

Мировой туризм терпит крупные убытки

сегодня, 09:25
Автор:

• Сергей Медведев

В ООН подсчитали убытки туристической отрасли

Пандемия коронавируса наносит серьезный ущерб мировому туризму. Доходы отрасли в 2020 году предположительно упадут на 500 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

Так, в сравнении с предыдущим, 2019 годом, когда число туристов составило до 1,5 млрд человек, в текущем году ожидается сокращение на треть.

"Это может привести к сокращению доходов от туризма на $500 млрд и к потере миллионов рабочих мест", - подчеркнул чиновник.

Согласно исследованию, которое проводила Всемирная туристская организация ООН, 96 % стран ограничили путешествия по своей территории. Такие меры нанесут серьезный удар по малому бизнесу, поскольку в туристском секторе малые и средние предприятия занимают около 80%. В ООН настаивают на том, что власти стран должны приложить усилия и оказать поддержку для сохранения рабочих мест в туристической отрасли.

Как сообщал портал "Комментарии", расходы туристов в Европе сократились на 70%.


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Источник: https://tass.ru/ekonomika/8311981
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