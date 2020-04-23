Fitch Ratings ухудшило прогноз по Украине

Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины, сообщается на сайте международного рейтингового агентства.

Так, с позитивного прогноз пересмотрен до стабильного. Но Fitch подтвердило РДЭ на уровне "B". Сообщается что прогноз был пересмотрен из-за значительного влияния пандемии коронавируса на рост и фискальные счета Украины. Fitch прогнозирует, что экономика сократится на 6,5% в 2020 году по сравнению с 3,2% в 2019-ом, что отражает пандемический шок для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, влияющую на инвестиции и частное потребление. Однако шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма. Ожидается, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году.

Кроме того, Fitch прогнозирует увеличение дефицита государственного сектора до 7,1% ВВП в 2020 году по сравнению с 2% в прошлом и первоначальной целью в 2,1%. Долг государственного сектора вырастет до 57,1% ВВП (64,0% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% в 2021 году, тогда как 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году, таким образом, приблизившись к прогнозному среднему значению 60% "B". По прогнозам, Украина вернется к первичному фискальному профициту в соответствии с сокращением долга в 2022 году.

"Правительство при президенте Зеленском сохраняет сильную поддержку населения, но его политическая позиция несколько ослабла, особенно в Раде, так как сопротивление реформам со стороны корыстных интересов и олигархов задержало и ослабило законодательство о реформе, - говорится в сообщении. - Недавние неожиданные и частые изменения в Кабинете министров, особенно связанные с ключевыми экономическими позициями, такими как министр финансов, не ослабили сотрудничество с МВФ, но рискуют создать неопределенность в отношении направления политики в сложной внешней обстановке".

Ранее мы писали, что мировой ВВП в 2020 году снизится на 1,9%, согласно прогнозу Fitch. Так, Fitch ожидает, что из-за режима изоляции экономики ЕС и США могут упасть на 28-30%, что является совершенно необычным явлением для мировой экономики. Мировая экономика, по прогнозам, сможет вернуться на докризисный уровень не раньше 2021 года.

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