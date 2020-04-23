Коронавирус и ценовая война на нефтяном рынке окончательно разрушили миф об экономической целесообразности разработки сланцев, – Джангиров

Пандемия коронавируса и ценовая война на нефтяном рынке окончательно похоронили миф об экономической целесообразности разработки сланцев вообще и в Украине, заявил политический консультант Дмитрий Джангиров. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя статью из Нью-Йорк Таймс" под названием "Коронавирус может убить нашу мечту о сланцевой лихорадке".

Так, политконсультант напомнил о "сланцевых" дискуссиях 2012/14 годов вокруг прихода в Украину компаний Exxon Mobil, Shell и Chevron, планировавших разработку в Харьковской, Донецкой и Львовской областях залежей сланцевого газа.

"Тогда за "привлечение иностранных инвестиций" выступала весьма своеобразная коалиция из Партии Регионов и патриотов-грантоедов, против был только "Украинский Выбор" во главе с Виктором Медведчуком, которого за это обвиняли сами-знаете-в-чем, - пишет Джангиров. - При этом главным аргументом (кроме пресловутой "энергонезависимости") сторонников "сланцевой революции" выступал следующий: "получилось в Техасе, получится и у нас!"

Однако, добавляет политконсультант, Медведчук и сотоварищи объясняли два важных аспекта. Во-первых, в Украине нет таких огромных пустынных регионов, где можно применять "антиэкологические" технологии гидроразрыва без угрозы для здоровья людей. Во-вторых, "врожденная" нерентабельность добычи будет покрываться за счет украинских потребителей, – либо напрямую, либо через бюджетное субсидирование.

"Моя позиция в те годы была промежуточной: давайте попробуем гидроразрывы грунта на наиболее патриотичной территории Украины (выходцами откуда, собственно говоря, и были "патриоты-сланцевики"), а по результатам – посмотрим, стоит ли переносить этот успех на "несвидомый" Восток, - говорится в сообщении. -Правда, облсоветы Галичины, почему-то провалили решения о разработке "сланцев". История поставила точку в украинской сланцевой дискуссии".

Кроме того, согласно проведенным под эгидой Еврокомиссии опросам, 74% населения в странах Евросоюза было обеспокоено возможной разработкой сланцевых залежей из-за влияния на качество окружающей среды. Наиболее обеспокоены этим были жители Франции (89%), Германии (82%), Ирландии, Люксембурга (по 81%) и Австрии (80%).

"Собственно говоря, в том старом — и на сегодня de facto завершенном споре —правыми оказались Медведчук и "Украинский выбор", - заявил Джангиров. - Можно лишь добавить, что коронавирус вкупе с ценовой войной на нефтяном рынке окончательно разоблачили миф об экономической целесообразности разработки сланцев".

Ранее "Комментарии" сообщали, что один из крупнейших производителей сланцевой нефти Whiting Petroleum объявил о банкротстве.

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