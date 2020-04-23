Зеленскому надо обратить внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии – Давыдюк

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо обратить внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, имеющие признаки коррупции, иначе ситуация начнет сказываться на его политических позициях. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя выведение из эксплуатации более 20% мощностей НАЭК "Энергоатом".

"Как только и.о. главы Минэнерго была назначена Ольга Буславец, известная внедрением скандальной схемы "Ротердам+", атомные энергоблоки начали выводиться с рынка, а на их место приходят производители дорогой тепловой электроэнергии, принадлежащие ДТЭК. Намеренное содействие частной компании в ущерб государственной, и умышленное провоцирование повышения цен для потребителей электроэнергии – это действия, законность которых, мягко говоря, вызывают сомнения", - считает политолог.

Давыдюк отметил, что следует учитывать факт о нынешнем премьер-министре, который ранее был топ-менеджером в ДТЭК. Поэтому, считает эксперт, единственной реальной силой, которая в этой ситуации может выступить на стороне потребителей электроэнергии и не допустить бесконтрольного роста цен - президент Владимир Зеленский.

"Известно, что фракция "Слуги народа" в парламенте отказалась поддержать назначение Ольги Буславец на должность министра именно из-за ее связи со скандальным "Ротердам+". Если президент не обратит внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, ситуация начнет сказываться на его политических позициях", - прогнозирует Николай Давыдюк.

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании якобы потреблялась дорогая электроэнергия тепловой генерации, что привело к росту цены на рынке РСВ почти до 1300 грн за МВт/ч. При этом цена электроэнергии НАЭК "Энергоатом" составляет 567 грн. за МВт/ч.

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