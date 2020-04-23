Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.04.2020

BTC/USD

7141.83

ETH/USD

183.93

LTC/USD

41.94

НБУ 23.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Учетная ставка снижена до 8% – Нацбанк
НОВОСТИ Все новости

Учетная ставка снижена до 8% – Нацбанк

В Нацбанке продолжили смягчение монетарной политики и снизили учетную ставку

сегодня, 14:43
Автор:

• Таисия Ерохина

Учетная ставка снижена до 8% – Нацбанк

Национальный банк Украины решил снизить учетную ставку с 10% до 8%. Об этом говорится на сайте НБУ.

Сообщается, что цель продолжения смягчения монетарной политики - дальнейшая поддержка экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий. Так, инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантина. Отмечается, что в прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%. Это обусловлено тремя факторами: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов от прошлогоднего укрепления гривни и увеличения предложения в сырых продуктах питания. Как пояснили в НБУ, эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабления гривни и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий.

В НБУ подчеркнули умеренность инфляционного давления, и в то же время потребность экономики в существенной поддержке из-за негативного воздействия карантина на деловую активность, потребление и занятость населения.

"Принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, Правление Национального банка продлило смягчения монетарной политики и снизило учетную ставку на 2 п.п. до 8%", - говорится в сообщении.

Добавим, что центробанк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение 2020 года.

Ранее мы писали, как украинская экономика прошла первый месяц карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-04-23
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...