Учетная ставка снижена до 8% – Нацбанк

Национальный банк Украины решил снизить учетную ставку с 10% до 8%. Об этом говорится на сайте НБУ.

Сообщается, что цель продолжения смягчения монетарной политики - дальнейшая поддержка экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий. Так, инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантина. Отмечается, что в прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%. Это обусловлено тремя факторами: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов от прошлогоднего укрепления гривни и увеличения предложения в сырых продуктах питания. Как пояснили в НБУ, эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабления гривни и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий.

В НБУ подчеркнули умеренность инфляционного давления, и в то же время потребность экономики в существенной поддержке из-за негативного воздействия карантина на деловую активность, потребление и занятость населения.

"Принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, Правление Национального банка продлило смягчения монетарной политики и снизило учетную ставку на 2 п.п. до 8%", - говорится в сообщении.

Добавим, что центробанк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение 2020 года.

Ранее мы писали, как украинская экономика прошла первый месяц карантина.

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