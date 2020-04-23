Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.04.2020

BTC/USD

7141.83

ETH/USD

183.93

LTC/USD

41.94

НБУ 23.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Нацбанке рассказали, что будет с инфляцией на карантине и после
НОВОСТИ Все новости

В Нацбанке рассказали, что будет с инфляцией на карантине и после

В НБУ сообщают, что рост цен умеренно ускорится в последующие месяцы

сегодня, 15:09
Автор:

• Таисия Ерохина

В Нацбанке рассказали, что будет с инфляцией на карантине и после

Инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5%, заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

В НБУ сообщают, что рост цен умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец года составит 6%. При этом меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, должны частично компенсировать падение потребительского спроса. Хотя и отмечается, что потребительский спрос будет оставаться подавленным еще довольно продолжительное время после завершения карантина, а также это станет помехой росту инфляции выше целевого уровня. Кроме того, инфляцию будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители. Тогда как ускорение инфляции произойдет вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны.

Отмечается, что в первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения. Но в дальнейшем – замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться.

"Удерживать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и более сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности", - заверил Смолий.

Добавим, инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантина. Так, в прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%. Это обусловлено тремя факторами: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов от прошлогоднего укрепления гривны и увеличение предложения сырых продуктов питания. Как пояснили в НБУ, эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабления гривни и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий.

Напомним, в НБУ подчеркнули умеренность инфляционного давления, и в то же время потребность экономики в существенной поддержке из-за негативного воздействия карантина на деловую активность, потребление и занятость населения. Поэтому правление Национального банка продлило смягчение монетарной политики и снизило учетную ставку на 2 п.п. до 8%.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-8486
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...