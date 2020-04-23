Украинская экономика сократится на 5% в 2020 году – НБУ

Вследствие глобального кризиса и карантинных ограничений для преодоления пандемии украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет относительно краткосрочным, но довольно мощным. Так, карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения, а сокращение глобального спроса, тем временем, ограничивает экспортные возможности страны. Как заявили в НБУ, наибольшее влияние этих факторов на экономику ожидается в течение второго квартала этого года.

Хотя, отмечается в сообщении, отмена карантинных ограничений позволит быстро восстановиться украинской экономике во втором полугодии этого года. По данным НБУ, мягкая фискальная и монетарная политики, увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса должны уменьшить негативное влияние пандемии на экономику.

"Уже в следующих годах экономический рост составит около 4%, - говорится в сообщении. - В целом влияние пандемии на макроэкономические показатели разностороннее, на одни – отрицательное, на другие – даже положительное. В частности, мы пересмотрели дефицит текущего счета на 2020 год в сторону уменьшения. В этом году он составит 1,7% ВВП, хотя январский макропрогноз предполагал его на уровне 3,2% ВВП".

Кроме того, в следующем году ожидается снижение поступлений от транзита газа, а также реализация отложенного спроса населения на потребительские товары и бизнеса – на инвестиционный импорт. Впрочем, показатель дефицита текущего счета будет оставаться в приемлемых пределах (3-4% ВВП, как и предполагал январский прогноз НБУ).

Добавим, что основными рисками в НБУ называют отсутствие программы с МВФ, более длительный срок пандемии коронавируса и сохранение ограничительных мер, необходимых для ее преодоления, на более долгий период. А также сохраняются другие риски: эскалация военного конфликта на Донбассе, сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур, увеличение волатильности мировых цен на продукты питания и риск усиления протекционизма в мире.

Напомним, в Нацбанке рассказали, что будет с инфляцией на карантине и после.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!