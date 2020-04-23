Для преодоления экономических последствий COVID-19 ЕБРР выделит 21 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен направить всю свою деятельность на оказание помощи 38 развивающимся странам, в которые он инвестирует, в борьбе с экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, сегодня президент ЕБРР Сума Чакрабарти назвал пандемию COVID-19 беспрецедентной угрозой для мировой экономики.

"Кризис сейчас настолько всеобъемлющий, что ЕБРР в последующие 1-2 года будут постоянно способствовать его преодолению. Акционеры сегодня согласовали серию всесторонних мер, которые усилят программу помощи, о которой было впервые объявлено 13 марта. Сейчас банк готов направить на поддержку государств 21 млрд евро в 2020-2021 гг", - подчеркнул глава Банка.

Ключевым элементом пакета мер, реализуемых ЕБРР, является программа предоставления финансирования компаниям с целью закрытия их краткосрочных потребностей в ликвидности и пополнения оборотного капитала.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о возможности изменить экономический вектор Украины, если она последует опыту других стран, которые эффективно справляются с последствиями пандемии COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!