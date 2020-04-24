Снижение учетной ставки до 8%: плюсы и минусы решения Нацбанка

Нацбанк Украины заявил о снижении учетной ставки с 10% до 8%. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" это решение.

"Решение НБУ о снижении ставки – в текущий момент теоретически верное"

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран пояснил, что обычно при таком монетарном режиме как инфляционное таргетирование (режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого – ценовая стабильность; центробанк посредством процентной политики предпринимает меры по ее обеспечению и несет публичную ответственность за результаты своей политики – прим. ред.) при ухудшении прогноза по инфляции ставка снижается или остается неизменной.

"Прогноз был ухудшен до верхней границы инфляционного коридора 6%. Насколько я знаю, сейчас это – один из самых оптимистичных инфляционных прогнозов в Украине, – отмечает Виталий Шапран. – С другой стороны, отечественное законодательство требует от НБУ поддержания ценовой стабильности в среднесрочной перспективе, то есть не на 2-3 месяца а на 3-5 лет. Поэтому монетарный регулятор и должен балансировать в кризисной ситуации".

По словам члена Совета НБУ, сильно ослабив национальную экономику высокими ставками, можно добиться очень низкой инфляции и спровоцировать рост бюджетного дефицита или даже необходимость реструктуризации по обязательствам правительства.

"При таких последствиях инфляция низкой быть не может, – говорит Виталий Шапран. – Поэтому решение НБУ о снижении ставки – в текущий момент теоретически верное. Другое дело, что импульс от снижения ставки очень плохо в кризис доходит до ключевых рынков. К примеру, в марте и в начале апреля по депозитным ставкам фиксировался небольшой рост. Доходность облигаций правительства (ОВГЗ) на вторичном рынке уже пару месяцев показывает обратную зависимость от учетной ставки. Данные с кредитного рынка также не утешительны: банкиры ждут роста кредитных рисков в условиях карантина, падения занятости и ВВП, поэтому они вряд ли кардинально снизят ставки по кредитам".

Так что эффект от снижения учетной ставки скорее затормозит скатывание экономики Украины в рецессию, но не остановит ее, подчеркивает эксперт.

"Помочь удержаться экономике на плаву сейчас реально могут только правительственные программы кредитования 5-7-9%, или инициативы банков по кредитным каникулам, – считает Виталий Шапран. – Импульс же от текущего снижения ставки всё равно дойдет до рынка, но этот эффект мы получим с опозданием".

Что касается дополнительных мер со стороны НБУ, то наиболее действенной мерой сейчас эксперт считает поддержание ликвидности вторичного рынка ОВГЗ.

"Я напомню, что Совет НБУ на своем мартовском заседании снял запрет на операции на вторичном рынке ОВГЗ. Но украинское законодательство запрещает НБУ прямо или косвенно финансировать госбюджет, – поясняет эксперт. – Однако операции по поддержанию ликвидности рынка через двусторонние котировки и РЕПО (сделка купли ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене – прим. ред.) теперь не запрещены. Поэтому технически НБУ готов к функции маркет-мейкера на вторичном рынке ОВГЗ, что конечно же заинтересует банки, у которых на корсчетах и в депозитных сертификатах (ДС НБУ) накопилось уже до 190 млрд грн. Конечно, заметная часть этой ликвидности может уйти через первичный рынок ОВГЗ Минфину, если вторичный рынок будет ликвидным".

Виталий Шапран оценивает объем активного рынка ОВГЗ на данный момент в 100-120 млрд грн. То есть, объем операций по купле/продаже ОВГЗ на этом рынке где-то в диапазоне 10-50 млрд грн вполне способен разблокировать Минфину первичный рынок. А при условии подписания программы с МВФ – вообще снять проблему дефицита бюджета с повестки дня.

"Учитывая, что Минфин с начала 2020 года уже погасил НБУ ОВГЗ примерно на 13 млрд грн, то умеренно активное участие НБУ в поддержании ликвидности вторичного рынка ОВГЗ по итогам 2020 года может и вовсе не привести к росту портфеля ОВГЗ в НБУ, – отмечает эксперт. – Тут также следует учитывать, что снижение учетной ставки привело к падению доходности ДС НБУ, поэтому банки будут всё охотнее смотреть на ОВГЗ".

"Банки, в условиях кризиса не будут кредитовать бизнес под ставки ниже существующих"

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин подчеркивает, что НБУ сохраняет политику инфляционного таргетирования. Поэтому при низкой инфляции и собственном прогнозе по удержанию инфляции на низком уровне идет на такой шаг.

"В развитых странах такое снижение ставки сразу передается в банковскую и финансовую систему, высвобождая большие объемы ликвидности. Низкая стоимость кредитов стимулирует экономический рост. Однако в Украине эластичность рынка к изменению ставки хотя и возросла, но на текущих уровнях – достаточно низкая, – поясняет Андрей Шевчишин. – Банки, в условиях кризиса не будут кредитовать бизнес под ставки ниже существующих, если речь не идет о государственных банках и программах. В этом сегменте возможно снижение ставки, однако не массово".

Снижение ставки – это стимулирование экономики, отмечает аналитик. Но по факту воздействие этого шага будет в ближайшее время очень ограниченным, потому что предлагаемая ликвидность будет доступна только госбанкам.

"С другой стороны, надеемся, что по льготным программам через госбанки средства будут поступать в экономику, сдерживать ее падение и стимулировать восстановление, – говорит Андрей Шевчишин. – Ослабление гривни и умеренная, контролируемая эмиссия (до 1,5-2 млрд. в долларовом эквиваленте) также могли бы стать стимулирующим фактором, если бы эти средства пошли на реальные проекты и бизнес".

"Ставку в 8% следовало делать год назад – и развивать экономику"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин признался: "Складывается впечатление, что Национальный банк стремится держать рост экономики около 0%. Когда все в 2019 году говорили Нацбанку, что нельзя держать ставку 18%, так как это сильно тормозит экономику, он держал 18% полгода. Теперь, когда экономика в очевидной рецессии и Украина получит около 0% рост в первом квартале и очевидно отрицательный – во второй, НБУ снижает ставку с 10% до 8%".

По мнению Даниила Монина, данное действие в настоящее время будет полезно только Министерству финансов.

"Минфин сможет привлекать в ОВГЗ банки под лучшие для себя условия, – поясняет эксперт. – В развитие в текущий момент кредитования, которое, по словам, представителей Нацбанка будет стимулировать предпринимательскую активность, я не верю. Карантин на корню убивает бизнес активность. Никто сейчас кредиты не будет брать. А если и будет, то только через льготные механизмы, с компенсациями государством".

Монин считает, что ставку в 8% следовало делать год назад – и развивать экономику.

"А сейчас для экономики такая ставка не имеет значения, – говорит эксперт. – Несколько лет подряд Нацбанк убивал своей политикой реальный сектор экономики – отсутствием там денег и стимулов. А теперь, когда уже некуда падать, обеспокоился... Нужные меры нужно применять в нужное время... А Нацбанк всё делает с запозданием".

Напомним, по прогнозу НБУ, украинская экономика сократится на 5% в 2020 году.

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