Деньги и карантин: как украинцам увеличить финансовую подушку в условиях кризиса

Сейчас много говорится о том, что у украинцев – и отдельных граждан, и малого и среднего бизнеса – очень тонкая финансовая подушка безопасности. Потому месяц-два карантина могут сильно подкосить всех. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как можно и можно ли увеличить эту подушку, и отдельным гражданам, и бизнесу.



Финансовая подушка: не стоит доверять сомнительным предложениям

Экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что если запас прочности небольшой, то не стоит и рисковать.

"Сегодня имеется множество различных компаний, которые предлагают большие доходы. "Главное, – говорят они, – дайте нам свои средства, а мы для вас заработаем прибыли". Не стоит верить неизвестным и непонятным компаниям и лицам. Слишком много мошенников", – предупреждает эксперт.

О будущих накоплениях пока говорить слишком рано, считает Тарас Козак.

"Сначала надо дождаться окончания кризиса. Понять, как изменится мир после пандемии, – поясняет экономист. – И только тогда стоит выбирать механизмы и инструменты для инвестирования своих сбережений".

Финансовая подушка: меньше тратить или больше зарабатывать

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко поясняет: для создания более солидной подушки финансовой безопасности украинцам нужно или меньше тратить, или больше зарабатывать.

"Чтобы меньше тратить – существуют определенные методики снижения расходов. Ну и благодаря карантину траты сократились. Люди меньше путешествуют, не ходят в рестораны. Правда, результат такого рода экономии более ощутим для людей, которые привыкли вести экстравертный образ жизни, – говорит эксперт. – Они путешествуют, посещают рестораны, спортзалы, бассейны, сауны. Все это требует определенных финансовых затрат. Так что тут речь скорее о высшем сегменте среднего класса".

Больше зарабатывать во время карантина могут те, кто занимается специфическим бизнесом. Особо востребованным именно в это время.

"Речь об изготовлении медицинского защитного снаряжения (маски, халаты и так далее), дезинфекторах, курьерах, представителях онлай-торговли. Не так много людей, которые могут сейчас существенно увеличить свой заработок, – подчеркивает Сергей Белашко. – Власти отменили налоги на два месяца для физлиц-предпринимателей. Но это не такая значит мера, которая реально помогает. К тому же, она касается нижнего сегмента среднего класса. И это точно не назовешь увеличением финансовой подушки безопасности".

Большинство украинцев живет бедно. И им нужно более значимые социальные меры поддержки, уверен директор АСК. В частности, скидки на оплату ЖКУ, скидки на учебу для студентов.

"Этого, к сожалению, не делается. Зато ведутся какие-то разговоры о создании государственной авиакомпании. Сейчас точно не время и не место для таких проектов президента Владимира Зеленского", – считает Белашко.

По мнению эксперта, какое-то время после кризиса будет достаточно благоприятным для развития ряда бизнесов. Это и сфера путешествий (люди, уставшие от карантина, с удовольствием будут посещать различные уголки Украины, тем более, что с поездками за рубеж в этом году будет проблематично), и аграрная сфера, и ряд других, куда можно вложиться. И с помощью чего можно улучшить свое благосостояние.

Финансовая подушка: украинский опыт

По словам автора и мастер-тренера игры "Життевий Капітал", инвестиционного консультанта, финансового советника семьи Сергея Ивагло, финансовая дисциплина для украинцев не свойственна.

"Мы не немцы в этом смысле, – подчеркивает эксперт. – С начала независимости Украины произошло уже много кризисов. Но они нас ничему не научили. Всегда были (и есть) ожидания, что нас кто-то (что-то) спасет. Однако то, что "прокатывало" раньше, не пройдет теперь. По оценке многих экономистов, этот кризис будет иметь затяжной период. Прошлые кризисы были такие – мы чуть упали, побарахтались – и выплыли. А сейчас падение вниз закончится не быстрым отскоком наверх, а достаточно длительной стагнацией. После прихода в наш мир биологической угрозы для экономики никто не знает, когда нас так "накроет" в следующий раз. Ранее кризисы были системные – раз в 6-8 лет "прилетало". Мы успевали приготовиться. Или просто прийти в себя. Но следующий удар может прийти через год. А то и раньше".

Потому, уверен Сергей Ивагло, следует призвать себя как минимум на год в условную "финансовую армию". И либо создать за это время личную финансовую подушку безопасности, либо, условно говоря, "погибнуть" на этой войне.

"Как минимум на год украинцам следует резко снизить свое потребление, свои расходы. Забыть о развлекухах, о новых телефонах, шмотках, поездках, – говорит эксперт. – Нужно целенаправленно, максимально увеличивать отчисления в резервный фонд. Попахать на то, чтобы создать серьезный "стратегический запас". Для этого также важен максимальный поиск дополнительных доходов. Хватайтесь за любую работу. Ищите ее, где только возможно. Сейчас не до короны, типа – я не буду это делать, потому что у меня три высших образования… В последнее время, когда я вызываю такси, все чаще приезжают очень крутые авто. И 80% таксистов – владельцы частных бизнесов. Сейчас они в простое… А потом бизнесмены, не гнушаясь, садятся в свою Тойоту – и выезжают таксовать. Потому что не время пальцы веером распускать. Время вкалывать. Цепляясь за каждую копейку. Максимально быстро создавая резервные кислородные баллоны за спиной – в виде финансового резерва".

Инвестиционный консультант уверен, что нам крайне необходима финансовая грамотность в школах. Чтобы дети знали не только как считать деньги, но и умели ценить их, копить. Иначе Украина как страна будет продолжать носиться в крысиных бегах от кризиса к кризису, отмечает Сергей Ивагло.

По словам эксперта, для создания финансовой подушки следует использовать следующие правила:

Первое. Определиться в процентном отношении, сколько с каждого дохода вы будете откладывать. В среднем 10%. Совет на 2020 год – откладывать максимальный процент с каждого дохода – прямо в момент его получения.

Второе. В период от одного до трех месяцев относить эти отложенные проценты в банк. В идеале – на депозит. "Старайтесь держать их максимально далеко от себя, – подчеркивает Сергей Ивагло. – Чтобы не могли так просто до них добраться. Деньги, которой под рукой, имеют свойство быстро исчезать. А если они на том же депозите – взять их уже сложнее".

Третье. Повторяйте пункты 1 и 2 до тех пор, пока у вас на депозите не накопиться 12 общих расходов по семье. "К примеру, чтобы ваша семья не голодала, вам нужно 10-20 тысяч гривен в месяц. И вот таких "общих расходов" нужно собрать 12. На год вперед. И спрятать от себя подальше. Сейчас Фонд гарантирования вкладов работает, как машина, обеспечивая реальную надежность. Выполняя эти три шага, вы и сможете создать финансовую подушку", – подчеркивает эксперт.

Также Сергей Ивагло советует читать литературу, связанную с финансами, смотреть экспертов-блогеров. Идеальный вариант – найти наставника-ментора, финансового консультанта. И верить в лучшее, не терять настроя на победу, на позитив. Но не просто верить, а добиваться определенных результатов.

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