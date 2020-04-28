Карантин из-за коронавируса в Украине: почему власть вводит избирательные ограничения для бизнеса

Вероятно, что в среду, 29 апреля, Кабинет министров Украины примет решение о возможности открытия рынков – по определенному протоколу, с соблюдением правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Но потери ряда фермерских хозяйств и прочих предпринимателей, посаженных "под замок", уже огромны. Периодически озвучиваются мнения, что соответствующие "запретительные" постановления не просто незаконны, но и преследуют определенные корыстные интересы. У опрошенных порталом "Комментарии" экспертов свое мнение на этот счет.



Карантин из-за коронавируса в Украине: избирательный подход

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко согласен с тем, что украинские власти очень избирательно подходят к вопросам карантина. По его мнению, есть основания думать и о коррупционной стороне вопроса.

"В частности, вчерашняя информация о работающих ресторанах нардепа Николая Тищенко, до сих пор работающие "Эпицентры" по всей стране, рынки которые то закрываются, то открываются – показатель, что как минимум не все поставлены в одинаковые условия", – говорит Ярослав Божко.

При этом, подчеркивает эксперт, шансов на привлечение представителей власти к ответственности за принятые меры практически никаких нет.

"Сложно доказать преступный умысел, – поясняет политконсультант. – И уж тем более сложно – факт коррупции, который не документирован органами. В конечном итоге, единственные потери, которые понесут власти – сугубо репутационные. В некоторых случаях могут уволить чиновников, но это будет больше "громоотвод", как и в случае с теми, кто и так не вписывался в структуру властных отношений".

Карантин из-за коронавируса в Украине: работа рынков

Ситуация с продовольственными рынками – наглядный пример потери правительства инициативы борьбы с пандемией COVID-2019, уверен политтехнолог Олег Постернак.

"Если ранее Кабмин и Офис президента работали на опережение, то протест херсонских фермеров, публично открывший сезон "тихого" возмущения некорректной в отношении мелких и средних предпринимателей и фермеров политики, стал первым звоночком для власти, – говорит эксперт. – Звоночком по несправедливой и избирательной политике в отношении бизнеса. Закрытие продовольственных рынков перекрыло для малых производителей продовольствия рынки сбыта, тем самым заставив потребителей обратиться к торговым сетям, которые неминуемо воспользовались случаем – и взвинтили цены на многие позиции. Что совершенно естественно в случае увеличения спроса из-за искусственной коррекции предложения. К тому же, многие торговые сети давно протоптали тропу к правительственным и местным чиновникам – и могут воспользоваться оперативно нужными связями для удержания своего бизнеса от последствий коронакризиса".

Пример, по мнению политтехнолога, во многом показателен. Ведь в Украине товаропроизводители и инвесторы никогда не были приоритетом государственной политики.

"И это касается, кстати, не только фермеров, но и крупных аграрных производств, – подчеркивает Олег Постернак. – Фермерский бизнес страдает от высоких ставок кредитов, поборов и коррупции на местах. При постоянном росте себестоимости продукции из-за цен на топливо и удобрений, а также низкой закупочной цене, фермеры вынуждены работать себе в убыток. Крупное аграрное производство же становится лакомым кусочком для всевозможных государственных структур, желающих поживиться на прибыльном деле".

Буквально недавно, напоминает эксперт, Антимонопольный комитет выдвинул требование агропромышленной корпорации МХП не прибегать к наращиванию экспорта курятины на внешние рынки. Совершенно не думая, что если отечественные агрофирмы наращивают объемы экспорта без ущерба для внутреннего потребления, то это огромный плюс для бюджета и гарантированная загруженность работников в условиях увеличения безработицы.

"Примеров неконструктивного отношения власти к бизнесу много. И мы очень далеки от юридической ответственности за подобные шаги, – считает Олег Постернак. – Хоть и украинское противоэпидемиологическое законодательство носит устарелый и общий характер, позволяющий органам власти пользоваться нестыковками и противоречиями. Что, собственно, и доказывает ситуация с запретом на рынки и разрешением для крупных торговых сетей. Но, уверен, за подобную политику однозначно будет политическая ответственность".

Карантин из-за коронавируса в Украине: акции протеста

Эксперт Украинского института будущего (УИБ) Ростислав Смирнов обращает внимание на то, что к все более явному открытию рынков Кабмин подтолкнула акция протеста.

"То есть, получается, что это работает. И что нет никакого карантина, никаких угроз? Вышел бунт – мы открываем рынки. Точно так же завтра сделают парикмахеры и все остальные", – предполагает Ростислав Смирнов.

По словам эксперта, УИБ постоянно призывает переходить к "умному карантину". С акцентом на группах риса (65+). Чтобы для этих людей были определенные часы посещений в супермаркетах и так далее. Чтобы открывались при условии соблюдения ряда защитных мер предприятия малого бизнеса.

"Парки, спортплощадки, салоны красоты и прочее, что сейчас "под замком" – все это нужно открывать. И либо это произойдет согласовано, либо неконтролируемо. И примеры уже есть. Правительству пора это понять, потому что нынешняя ситуация вызывает очень много вопросов", – подчеркивает Смирнов.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины вместе с главой государства Владимиром Зеленским рассматривают возможность возобновления работы продовольственных рынков уже на этой неделе.

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