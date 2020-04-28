Стоимость нефти снижается на фоне сокращения мощностей для хранения

Цены на нефть снова упали во вторник на фоне беспокойства по поводу сокращения мощностей по хранению сырой нефти во всем мире, усиленного опасениями, что спрос на топливо может быть медленным, когда страны ослабят ограничения, наложенные на деловую и социальную жизнь для борьбы с пандемией коронавируса.



Нефть марки Brent подешевела на 83 цента, или на 4,1% – до 19,16 долл. за баррель, после снижения на 6,8% в понедельник.

Американская West Texas Intermediate (WTI) снизилась в цене на 2,57 долл., или на 20% – до 10,21 долл. за баррель. Контракт упал на 25% в понедельник.

Аналитики заявили, что частично снижения WTI было вызвано розничными инвестиционными инструментами, такими как биржевые фонды, продающие из контракта на июнь и покупающие через несколько месяцев, чтобы предотвратить массовые потери, как на прошлой неделе, когда WTI упала ниже нуля.

Нефтяной фонд США LP, крупнейший ориентированный на нефть биржевой продукт США, заявил, что он продолжит перевод своих запасов в более поздние контракты.

Хотя мировая экономика может начать восстанавливаться по мере того, как все больше стран позволят бизнесу вновь открыться, аналитики говорят, что перспективы цен на нефть остаются мрачными с таким количеством сырой нефти в хранилищах и сокращением предложения все еще недостаточно глубоко, чтобы противостоять падающему спросу.

Согласно данным консалтинговой компании Kpler, глобальное хранилище на суше по состоянию на прошлую неделю было заполнено примерно на 85%.

В знак отчаяния энергетической отрасли в поисках мест для хранения нефти нефтетрейдеры прибегают к найму дорогостоящих судов США для хранения бензина или отгрузки топлива за границу.

Ранее "Комментарии" писали, что около берегов Сингапура собралась пробка из танкеров с нефтью. Около 60 кораблей не могут слить топливо, поскольку все береговые хранилища уже переполнены.

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