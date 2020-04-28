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Главная Новости Мир Азия Около берегов Сингапура образовалась пробка из 60 танкеров с нефтью
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Около берегов Сингапура образовалась пробка из 60 танкеров с нефтью

Хранилища нефти на побережье стран Азии переполнены и не могут принимать дополнительные ресурсы из танкеров

сегодня, 09:12
Автор:

• Виолетта Комаровская

Около берегов Сингапура образовалась пробка из 60 танкеров с нефтью

Около берегов Сингапура собралась пробка из танкеров с нефтью. Около 60 кораблей не могут слить топливо, поскольку все береговые хранилища уже переполнены. Об этом пишет Bloomberg.

Такая же ситуация с нефтехранилищами на побережье других стран в Азии. Обычно около Сингапура находится не более 40 судов. Их сюда отправляют для разгрузки. Но сейчас девать нефть некуда. Поэтому для хранения используют сами танкеры. Также у побережья Сингапура выстроили ряд пустых танкеров, чтобы можно было их оперативно отправить за топливом, как только цена на него будет максимально выгодной. А вот разгрузки в Сингапуре суда должны ожидать по две недели. Ранее этот процесс занимал не больше 5 дней. Дело в том, что темпы переработки нефти в стране упали за последнее время почти в половину. 

Подобная ситуация сложилась из-за того, что в мире на фоне пандемии коронавируса возник переизбыток нефти. Добычу страны-экспортеры не смогли вовремя сократить, а спрос на топливо резко упал. Цены на мировых рынках на нефть резко рухнули вниз. Теперь страны ОПЭК испытывают большие трудности с тем, чтобы найти покупателей или хранилища для своего продукта, говорит глава консалтинговой компании FGE Шри Паравайккарасу.  

Пробки из танкеров с нефтью также образовались у побережья Калифорнии в США. Здесь уже стоит около 30 судов, на которых хранится около 20 миллионов баррелей. Причина пробок - та же. Сливать нефть некуда, так как береговые хранилища уже заполнены. 

Ранее "Комментарии" писали о том, как падение мировых цен на нефть может повлиять на стоимость бензина в Украине. 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-27/oil-glut-swells-off-asian-trading-hub-on-global-storage-scramble
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