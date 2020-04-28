Вероятность ликвидации украинского филиала Сбербанка: что мог задумать НБУ

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" появившуюся в ряде СМИ информацию, что Национальный банк Украины (НБУ) готов отправить украинский филиал российского Сбербанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц на принудительную ликвидацию – из-за смены акционеров.

"Интересы и потери вкладчиков НБУ вряд ли интересуют"

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк отмечает, что намерение НБУ ликвидировать Сбербанк базируется на утверждении, будто смена акционера (якобы Банк России продал свою долю в украинском филиале Сбербанка правительству РФ без уведомления НБУ) не была зарегистрирована в установленном порядке. А это является нарушением лицензии на банковскую деятельность.

"Интересы и потери вкладчиков НБУ вряд ли интересуют, – считает Всеволод Степанюк. – Как и то, что ликвидация Сбербанка приведет к усложнению переводов для наших заробитчан – из России в Украину".

"Ликвидация украинского филиала Сбербанка сейчас по этой причине является маловероятной"

"При всем уважении к источникам, которые сообщают эту новость, нужно уточнить, что собственником 100% акций украинского АО "СБЕРБАНК" до сих является российское ПАО "Сбербанк". И именно в ней, а не в ее дочерней компании, произошла смена акционеров, где Банк России передал 52,3% акций Правительству России, – отмечает экономический эксперт Александр Гаврутенко. – Это был закономерный, исключительно организационный шаг, чтобы формально разделить регуляторные функции центрального банка России от управления им коммерческим банком"

В практической стороне вопроса это ровно никак и ни на что не влияет, уверен эксперт. Кроме как – дает Национальному Банку Украины найти достаточно сомнительный и слабый в юридическом плане повод отозвать лицензию у дочернего банка, под предлогом невыполнения статьи 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", в которой указано дословно, что "юридична особа, яка має істотну участь у банку, зобов'язана повідомляти Національний банк України у встановленому ним порядку про всі зміни структури її власності".

"Причем речь идет обо всех изменениях в структуре собственности компании, у которой почти 50% акций торгуются на бирже и такие изменения проходят ежедневно сотни и тысячи раз. Поэтому это требование никогда и ранее не выполнялось, – подчеркивает Александр Гаврутенко. – Исходя из этих соображений, ликвидация украинского филиала Сбербанка сейчас по этой причине является маловероятной, кроме как, если это не стало компромиссом между украинской и российской властью о безболезненном и долгожданном способе вывода с украинского рынка проблемного для его собственников и бесперспективного в коммерческом плане актива".

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