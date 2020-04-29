Мировые фондовые рынки демонстрирую негативную динамику: с чем это связано

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Основные индексы Уолл-Стрит потеряли свои позиции во вторник, поскольку
инвесторы вышли из ведущих на рынке акций роста, хотя ротация в циклические
акции стоимости указала на надежды на экономическое возрождение, поскольку
государства начали ослаблять ограничения, введенные для борьбы со смертельной
пандемией COVID-19.
В последние дни более мелкие компании преуспели лучше, чем более крупные,
поскольку они получают больше пользы от постепенного ослабления государством
ограничений на отключение.
С учетом того, что число случаев заболевания коронавирусом в США превысило
1 миллион, прогностическая модель, часто приводимая официальными лицами Белого
дома, предупредила, что число смертей в стране может подняться выше, чем ранее
прогнозировалось, если Штаты преждевременно откроют границы.
Федеральная резервная система США созывает свое двухдневное совещание по
денежно-кредитной политике, чтобы бороться с сокрушительной безработицей и
больной экономикой.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 32,23 пункта, или на 0,13% – до
отметки 24 101,55. S&P 500 потерял 15,09 пункта, или 0,52%, снизившись до
2,863.39, а Nasdaq Composite снизился на 122,43 пункта, или на 1,4% – до
8607,73 пункта.
Из 11 основных секторов в индексе S&P 500 семь закрылись в плюсе.
Производитель высоко востребованных защитных масок N95 3M Co. сообщил о
лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли, отправив свои акции вверх на 2,6%.
Акции Harley Davidson Inc подскочили на 15,2% после того, как производитель
мотоциклов предпринял шаги по увеличению денежных резервов, чтобы бороться со
снижением спроса из-за связанных с коронавирусом ограничений.
PepsiCo выросла на 1,4%, воспользовавшись ростом спроса на закуски из-за
заказов на проживание.
Следуя квартальным отчетам акции Alphabet Inc. выросли более чем на 3%,
Starbucks Corp упал на 1,7%, а Ford Motor Co снизился более чем на 6% в ходе
торгов после закрытия торгов.
Опережающие выпуски превзошли снижающиеся на NYSE на 2,46 к 1; на Nasdaq
коэффициент 1,38 к 1 благоприятствовал адвантеру.
Индекс S&P 500 установил 13 новых 52-недельных максимумов и 1 новый
минимум; индекс Nasdaq Composite зафиксировал 54 новых максимума и 2 новых
минимума.
Объем торгов на американских биржах составил 12,31 млрд акций, против 11,31
млрд в среднем за последние 20 торговых дней.
Ранее "Комментарии" писали, что европейский лоукостер Wizz Air заявил о
своих планах частично
открыть авиаперелеты по наиболее популярным направлениям из Лондона в
страны Евросоюза уже с 1 мая.
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