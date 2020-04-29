Мировые фондовые рынки демонстрирую негативную динамику: с чем это связано

Основные индексы Уолл-Стрит потеряли свои позиции во вторник, поскольку инвесторы вышли из ведущих на рынке акций роста, хотя ротация в циклические акции стоимости указала на надежды на экономическое возрождение, поскольку государства начали ослаблять ограничения, введенные для борьбы со смертельной пандемией COVID-19.



В последние дни более мелкие компании преуспели лучше, чем более крупные, поскольку они получают больше пользы от постепенного ослабления государством ограничений на отключение.

С учетом того, что число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 1 миллион, прогностическая модель, часто приводимая официальными лицами Белого дома, предупредила, что число смертей в стране может подняться выше, чем ранее прогнозировалось, если Штаты преждевременно откроют границы.

Федеральная резервная система США созывает свое двухдневное совещание по денежно-кредитной политике, чтобы бороться с сокрушительной безработицей и больной экономикой.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 32,23 пункта, или на 0,13% – до отметки 24 101,55. S&P 500 потерял 15,09 пункта, или 0,52%, снизившись до 2,863.39, а Nasdaq Composite снизился на 122,43 пункта, или на 1,4% – до 8607,73 пункта.

Из 11 основных секторов в индексе S&P 500 семь закрылись в плюсе.

Производитель высоко востребованных защитных масок N95 3M Co. сообщил о лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли, отправив свои акции вверх на 2,6%.

Акции Harley Davidson Inc подскочили на 15,2% после того, как производитель мотоциклов предпринял шаги по увеличению денежных резервов, чтобы бороться со снижением спроса из-за связанных с коронавирусом ограничений.

PepsiCo выросла на 1,4%, воспользовавшись ростом спроса на закуски из-за заказов на проживание.

Следуя квартальным отчетам акции Alphabet Inc. выросли более чем на 3%, Starbucks Corp упал на 1,7%, а Ford Motor Co снизился более чем на 6% в ходе торгов после закрытия торгов.

Опережающие выпуски превзошли снижающиеся на NYSE на 2,46 к 1; на Nasdaq коэффициент 1,38 к 1 благоприятствовал адвантеру.

Индекс S&P 500 установил 13 новых 52-недельных максимумов и 1 новый минимум; индекс Nasdaq Composite зафиксировал 54 новых максимума и 2 новых минимума.

Объем торгов на американских биржах составил 12,31 млрд акций, против 11,31 млрд в среднем за последние 20 торговых дней.

Ранее "Комментарии" писали, что европейский лоукостер Wizz Air заявил о своих планах частично открыть авиаперелеты по наиболее популярным направлениям из Лондона в страны Евросоюза уже с 1 мая.

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