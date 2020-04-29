В Нацбанке рассказали, как закон о финмониторинге повлияет на «серый» бизнес

Закон о финмониторинге, который заработал с 28 апреля, направлен на детенизацию экономики, хотя принять его следовало раньше. Об этом рассказала "Комментариям" первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Закон направлен на детенизацию экономики. Особенно в этот период, когда наш бюджетный дефицит был увеличен с целью аккумуляции средств для борьбы с коронавирусной инфекцией и поддержки малого, среднего бизнеса, врачей, медицины и т. д.. Откровенно говоря, это надо было сделать уже давно", - сказала Рожкова.

По ее словам, проблема с нашей теневой экономикой не состоит в маленьких предпринимателях и обычных гражданах.

"Проблема крупного бизнеса, который, используя разные возможности, оптимизирует свою налоговую нагрузку, в том числе, выплачивая заработную плату в конвертах. Поэтому нам всем надо понять, что следует выходить в свет", - отметила Рожкова.

Как считают в НБУ, система налогообложения ФЛП достаточно проста и лояльна. Поэтому Рожкова рекомендует всем, кто занимается бизнесом – зарегистрироваться и осуществлять деятельность "по-белому".

"Серые зарплаты – это зло в первую очередь против граждан, - считает Рожкова. - Сегодня видим ситуацию, как очень много граждан временно полностью или частично потеряли работу. Если они не были официально трудоустроены, то им довольно сложно сегодня претендовать на любую помощь со стороны государства, в том числе, через фонд занятости".

Напоследок Рожкова призвала работать всех "цивилизованно и по правилам".

Напомним, с 28 апреля в Украине вступил в силу закон, предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно знать о новшествах и об их возможных последствиях – в материале "Комментариев".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!