Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.04.2020

BTC/USD

7948.71

ETH/USD

205.67

LTC/USD

46.18

НБУ 29.04.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Нацбанке рассказали, как закон о финмониторинге повлияет на «серый» бизнес
НОВОСТИ Все новости

В Нацбанке рассказали, как закон о финмониторинге повлияет на «серый» бизнес

В Нацбанке сообщают, что введенные с 28 апреля новые правила финансового мониторинга направлены на детенизацию экономики

сегодня, 12:36
Автор:

• Таисия Ерохина

В Нацбанке рассказали, как закон о финмониторинге повлияет на «серый» бизнес

Закон о финмониторинге, который заработал с 28 апреля, направлен на детенизацию экономики, хотя принять его следовало раньше. Об этом рассказала "Комментариям" первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Закон направлен на детенизацию экономики. Особенно в этот период, когда наш бюджетный дефицит был увеличен с целью аккумуляции средств для борьбы с коронавирусной инфекцией и поддержки малого, среднего бизнеса, врачей, медицины и т. д.. Откровенно говоря, это надо было сделать уже давно", - сказала Рожкова.

По ее словам, проблема с нашей теневой экономикой не состоит в маленьких предпринимателях и обычных гражданах.

"Проблема крупного бизнеса, который, используя разные возможности, оптимизирует свою налоговую нагрузку, в том числе, выплачивая заработную плату в конвертах. Поэтому нам всем надо понять, что следует выходить в свет", - отметила Рожкова.

Как считают в НБУ, система налогообложения ФЛП достаточно проста и лояльна. Поэтому Рожкова рекомендует всем, кто занимается бизнесом – зарегистрироваться и осуществлять деятельность "по-белому".

"Серые зарплаты – это зло в первую очередь против граждан, - считает Рожкова. - Сегодня видим ситуацию, как очень много граждан временно полностью или частично потеряли работу. Если они не были официально трудоустроены, то им довольно сложно сегодня претендовать на любую помощь со стороны государства, в том числе, через фонд занятости".

Напоследок Рожкова призвала работать всех "цивилизованно и по правилам".

Напомним, с 28 апреля в Украине вступил в силу закон, предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно знать о новшествах и об их возможных последствиях – в материале "Комментариев".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...