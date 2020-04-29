Украину ожидает новый табачный кризис

Скандальный закон №1210, принятый еще 16 января 2020 г., но до сих пор не подписаный Президентом Украины, еще больше расширит недовыполнение доходов госбюджета с табачного акциза и еще больше отдалит Украину от законодательства и практики налогообложения Евросоюза.



Об этом пишет кандидат экономических наук, эксперт по вопросам налогообложения Татьяна Кощук в своей статье на портале "УНИАН".

Закон среди прочего предусматривает резкое (в 4 раза) повышение акциза на табачные изделия для нагревания.

"Это нововведение принято несмотря на его несоответствие научным подходам, рекомендациям Еврокомиссии и опыту стран ЕС по налогообложению этой категории табачных изделий", – объясняет Татьяна Кощук.

Эксперт напоминает, что в 2018 г. Еврокомиссия обнародовала Отчет для Совета ЕС относительно особенностей применения положений европейской Директивой 2011/64/ЕС от 21.06.2011 к альтернативным табачным изделиям и их заменителям.

В этом Отчете Еврокомиссия рекомендует странам ЕС определять ставки акциза относительно стиков (хитсов) для систем нагревания табака в фиксированной сумме за каждый килограмм продукции – в рамках акцизной категории "другой табак для курения". Эта категория, как правило, облагается по низким ставкам среди табачных изделий.

Показательно, что все страны-члены Евросоюза применяют в отношении систем нагревания табака меньшую или существенно меньшую ставку акциза по сравнению с сигаретами. Например, в Германии такая разница в акцизной нагрузке составляет примерно 9 раз, в Испании – 6 раз, в Венгрии – более чем в 3 раза.

С момента появления на рынке Украины табачных изделий для нагрева они облагались акцизом именно так, как рекомендует Еврокомиссия. Но закон №1210 перечеркивает европейский подход.

"За 2016-2019 гг. из-за резкого повышения акциза на сигареты доля нелегальной продукции выросла с 0,2 до 6,5%. Теперь упомянутые законодательные изменения могут привести к появлению контрабанды и контрафакта уже на рынке систем нагревания табака", – прогнозирует Татьяна Кощук.

Эксперт напоминает, что из-за роста теневого рынка сигарет, переключение части потребителей на более дешевую табачную продукцию и падение производства сигарет на 18,4%, план государственного бюджета с табачного акциза в прошлом году был недовыполнен на рекордные 13,7 млрд. грн. или на 24,2% от плана.

Похожую ситуацию экономист прогнозирует и в отношении налогообложения стиков для нагрева – падение доходов госбюджета неизбежно из-за переориентации части пользователей на традиционные, а также электронные сигареты – в т.ч. нелегальные.

"Проблема еще и в том, что в отличие от большинства стран Европы рынок электронных сигарет для вейпинга в Украине пока что является значительно менее прозрачным, менее структурированным. Это уже создает проблемы и в сфере контроля за качеством товаров для вейпинга, и с точки зрения дальнейшего налогового администрирования", – объясняет Татьяна Кощук.

Экономист напоминает, что этим же законом вводится акциз на жидкости для электронных сигарет – 3000 грн. за 1 л. Но при этом Татьяна Кощук сомневается относительно фискальной эффективности этих изменений и их успешной реализации в целом.

Ранее "Комментарии" писали о том, что происходит на табачном рынке Украине и чего стоит ожидать отечественным потребителям.

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