Украину ожидает новый табачный кризис

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Скандальный закон №1210, принятый еще 16 января 2020 г., но до сих пор не
подписаный Президентом Украины, еще больше расширит недовыполнение доходов
госбюджета с табачного акциза и еще больше отдалит Украину от законодательства
и практики налогообложения Евросоюза.
Об этом пишет кандидат экономических наук, эксперт по вопросам
налогообложения Татьяна Кощук в своей статье на портале "УНИАН".
Закон среди прочего предусматривает резкое (в 4 раза) повышение акциза на табачные
изделия для нагревания.
"Это нововведение принято несмотря на его несоответствие научным подходам,
рекомендациям Еврокомиссии и опыту стран ЕС по налогообложению этой категории
табачных изделий", – объясняет Татьяна Кощук.
Эксперт напоминает, что в 2018 г. Еврокомиссия обнародовала Отчет для
Совета ЕС относительно особенностей применения положений европейской Директивой
2011/64/ЕС от 21.06.2011 к альтернативным табачным изделиям и их заменителям.
В этом Отчете Еврокомиссия рекомендует странам ЕС определять ставки акциза
относительно стиков (хитсов) для систем нагревания табака в фиксированной сумме
за каждый килограмм продукции – в рамках акцизной категории "другой табак для
курения". Эта категория, как правило, облагается по низким ставкам среди
табачных изделий.
Показательно, что все страны-члены Евросоюза применяют в отношении систем
нагревания табака меньшую или существенно меньшую ставку акциза по сравнению с
сигаретами. Например, в Германии такая разница в акцизной нагрузке составляет
примерно 9 раз, в Испании – 6 раз, в Венгрии – более чем в 3 раза.
С момента появления на рынке Украины табачных изделий для нагрева они
облагались акцизом именно так, как рекомендует Еврокомиссия. Но закон №1210 перечеркивает
европейский подход.
"За 2016-2019 гг. из-за резкого повышения акциза на сигареты доля нелегальной
продукции выросла с 0,2 до 6,5%. Теперь упомянутые законодательные изменения
могут привести к появлению контрабанды и контрафакта уже на рынке систем
нагревания табака", – прогнозирует Татьяна Кощук.
Эксперт напоминает, что из-за роста теневого рынка сигарет, переключение
части потребителей на более дешевую табачную продукцию и падение производства
сигарет на 18,4%, план государственного бюджета с табачного акциза в прошлом
году был недовыполнен на рекордные 13,7 млрд. грн. или на 24,2% от плана.
Похожую ситуацию экономист прогнозирует и в отношении налогообложения
стиков для нагрева – падение доходов госбюджета неизбежно из-за переориентации
части пользователей на традиционные, а также электронные сигареты – в т.ч.
нелегальные.
"Проблема еще и в том, что в отличие от большинства стран Европы рынок
электронных сигарет для вейпинга в Украине пока что является значительно менее
прозрачным, менее структурированным. Это уже создает проблемы и в сфере
контроля за качеством товаров для вейпинга, и с точки зрения дальнейшего
налогового администрирования", – объясняет Татьяна Кощук.
Экономист напоминает, что этим же законом вводится акциз на жидкости для электронных сигарет – 3000 грн. за 1 л. Но при этом Татьяна Кощук сомневается относительно фискальной эффективности этих изменений и их успешной реализации в целом.
Ранее "Комментарии" писали о том, что происходит на табачном рынке Украине и чего стоит ожидать отечественным потребителям.
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