Новые правила финмониторинга: когда Нацбанк начнет штрафовать банки

Национальный банк Украины пока не будет штрафовать банки в случае невыполнения новых требований финансового мониторинга, которые вступили в силу с 28 апреля. Об этом заявила во время конференц-звонка "Информационный день по вопросам финансового мониторинга и денежных переводов" первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как объяснили в НБУ, новые нормы уже действуют и банки должны разрабатывать процедуры, чтобы соответствовать закону.

"Но если все остальное во время проверки будет в порядке, то временно мы не будем штрафовать их за невыполнение этих норм", - сказала Рожкова.

Так, Нацбанк дает финучреждениям время на применение закона до 1 января 2021 года.

"До 1 января мы будем оценивать, скорее, как сложилась ситуация, где есть пробелы между требованиями законодательства и нормативными актами регулятора, процессами, процедурами, как они работают в гостиничных компаниях, чтобы помочь отрасли построить правильную систему финансового мониторинга", - отметила Рожкова.

В НБУ подчеркнули, что новые требования финмониторинга предусматривают, что банки будут идентифицировать клиентов и анализировать денежные операции по сути, а не по формальным признакам.

Ранее "Комментарии" сообщили, что банки теперь могут открывать счета удаленно, идентифицировав клиента через видео.

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