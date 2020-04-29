Новые правила финмониторинга: когда Нацбанк начнет штрафовать банки

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Национальный банк Украины пока не будет штрафовать банки в случае невыполнения новых требований финансового мониторинга, которые вступили в силу с 28 апреля. Об этом заявила во время конференц-звонка "Информационный день по вопросам финансового мониторинга и денежных переводов" первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Как объяснили в НБУ, новые нормы уже действуют и банки должны разрабатывать процедуры, чтобы соответствовать закону.
"Но если все остальное во время проверки будет в порядке, то временно мы не будем штрафовать их за невыполнение этих норм", - сказала Рожкова.
Так, Нацбанк дает финучреждениям время на применение закона до 1 января 2021 года.
"До 1 января мы будем оценивать, скорее, как сложилась ситуация, где есть пробелы между требованиями законодательства и нормативными актами регулятора, процессами, процедурами, как они работают в гостиничных компаниях, чтобы помочь отрасли построить правильную систему финансового мониторинга", - отметила Рожкова.
В НБУ подчеркнули, что новые требования финмониторинга предусматривают, что банки будут идентифицировать клиентов и анализировать денежные операции по сути, а не по формальным признакам.
Ранее "Комментарии" сообщили, что банки теперь могут открывать счета удаленно, идентифицировав клиента через видео.
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