Банки теперь могут открывать счета удаленно, идентифицировав клиента через видео

С введением новых правил финансового мониторинга с 28 апреля банки получили возможности удаленной идентификации клиентов. В частности открыть счет можно будет пообщавшись с оператором банка через видеозвонок, рассказала "Комментариям" первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Наиболее простой способ идентификации для граждан, который не требует квалифицированной электронной подписи, ведь не все ее имеют, это видеоидентификация", – заявила Рожкова.

Это будет происходить следующим образом: человек связывается с менеджером банка через видеовызов, показывает свои документы, работник банка таким образом читает информацию, идентифицируя личность. После этого нужно отсканировать или сфотографировать документы и отправить в банк. Таким образом, банк может удаленно открывать счет.

Отметим, еще одним способом удаленной идентификации является система BankID Национального банка, пока что к ней присоединены 14 банков. Но она развивается, говорит Рожкова, и ожидается присоединение большого количества участников финансового рынка. С помощью сети BankID банки смогут обмениваться персональными данными клиента, чтобы осуществлять идентификацию удаленно.

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Напомним, с 28 апреля в Украине вступил в силу закон, предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно знать о новшествах и об их возможных последствиях – в материале "Комментариев".

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