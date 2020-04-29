В каких регионах была самая большая зарплата в марте – статистика

В марте этого года средняя зарплата в Украине составила 11446 грн, тогда как в феврале она равнялась 10847 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Наибольшие зарплаты, не меньше среднего показателя в марте, зафиксированы в таких областях: Днепропетровская – 11666 грн, Донецкая – 12225 грн, Запорожская – 11531 грн, Киевская – 11638 грн, а также в г. Киев – 17990 грн.

Тогда как зарплаты ниже среднего были в марте в следующих регионах: Винницкий – 9681 грн, Волынский – 8765 грн, Житомирский – 8835 грн, Закарпатский – 9615 грн, Ивано-Франковский – 9247 грн, Кировоградский – 9013 грн, Луганский- 9399 грн, Львовский – 9965 грн, Николаевский – 11210 грн, Одесский – 9917 грн, Полтавский – 10678 грн, Ровенский – 10194 грн, Сумской – 9199 грн, Тернопольский – 8646 грн, Харьковский – 9820 грн, Херсонский – 8967 грн, Хмельницкий – 9528 грн, Черкасский – 9475 грн, Черновицкий – 8285 грн и Черниговский – 8730 грн.

Добавим, что наиболее с февраля выросла зарплата на Ровенщине (на 981 грн), тогда как в Черновицкой области – снизилась на 99 грн.

Ранее "Комментариям" стало известно, в каких сферах больше всего выросла и упала зарплата во время карантина.

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