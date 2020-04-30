Использование «Газпромом» украинских ПХГ: что может измениться в отношениях Украины и России

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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что
Украина готова предоставить российскому "Газпрому" свои подземные хранилища для
хранения газа. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это предложение, а
также возможность экономического сближения Украины и РФ на фоне разворачивающегося
мирового кризиса.
Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий
Юрий Корольчук считает высказанное предложение в условиях существования рынка
газа в Украине вполне нормальным.
По словам эксперта, "Газпром", в принципе, является единственной
компанией, которая могла бы хранить значительные объемы газа (5-7 млрд
кубометров в сезон) в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины.
"Но спрос на газ уменьшился, в ПХГ Европы остались и так
значительные запасы, "Газпром" уменьшит поставки в ЕС в 2020-2021 годах.
Поэтому, скорее всего, этого не произойдет, – отмечает Юрий Корольчук. – Я
думаю, что "Оператор ГТС" сделал такое предложение, понимая, что у "Газпрома"
нет экономических оснований работать сейчас с ПХГ Украины. Также думаю, что "Оператор
ГТС" традиционно использует свое предложение и молчание "Газпрома" в
определенных следующих политических заявлениях. По типу: вот видите, мы
предлагаем сотрудничество, а они не хотят, мы – хорошие, они – плохие".
Что касается сотрудничества между Украиной и РФ вообще, то эксперт
не видит изменений в политике Украины, которые позволили бы восстановить более
широкое экономическое сотрудничество (само же сотрудничество есть).
"Со стороны России также остается тактика минимизации
экономических отношений с Украиной. И это также будет дальше отображаться на
газовом сотрудничестве", – считает Юрий Корольчук.
Эксперт по вопросам газовой промышленности и рынка природного
газа, гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский позитивно
оценил предложение "Оператора ГТС Украины" российскому "Газпрому".
"У нас есть контракт на транзит. Почему бы еще и не хранить российский
газ? Тем более, что при любых условиях, тарифы на его хранение в Украине –
ниже, чем в Европе. Это будет выгодно и россиянам, и нам – так как в это
непростое время появится дополнительный источник дохода", – аргументирует
Леонид Униговский.
По мнению эксперта, украинским властям также следует принять
политическое решение о закупке российского газа.
"Его поставки в Украину не должны превышать 30% от общего
количества импорта. Нельзя допустить зависимости от одного источника. Но это
было бы правильным шагом. И способствовало бы снижению цены на газ для
украинских потребителей, – уверен Леонид Униговский. – Что касается
всеобъемлющего экономического сближения между нашими странами, то сейчас оно,
по понятным причинам, невозможно. Но в долгосрочной перспективе, думаю, это не
исключено".
Экономический эксперт Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов
обращает внимание, что заявление Сергея Макогона о возможности предоставления
газовых хранилищ в использование – не первое в этом году.
"Перед прямым предложением "Газпрому" в виде 10 млрд куб. м.
газовых хранилищ Макогон высказывался, что украинские хранилища могут быть
привлекательны для Польши, Молдовы, Венгрии и Румынии, – напоминает эксперт. –
И это, безусловно, так, ведь фиксированная цена за один цикл хранения в
украинских хранилищах – 10 долл за
По мнению Адриана Пантюхова, в разрезе рыночных отношений, как для
"Нафтогаза", так и для "Газпрома", этот сценарий – выгодный. Ведь "Нафтогаз"
получит прибыль с арендованных мощностей хранения, а "Газпром" – 10 млрд. куб.
м. хранилищ, газ из которых он в зимний сезон сможет извлечь для европейских
заказчиков.
"Несмотря на накладку политического противостояние, не стоит
забывать, что контракт с "Газпромом" был подписан еще 4 месяца назад (речь идет
про транзитный контракт заключенный в декабре). И без субститута оператора из
Венгрии, Польши, Молдовы, Румынии или другой европейской страны –
дополнительный контракт с "Газпромом" несет прямую экономическую выгоду для
Украины, – уверен эксперт. – Если хранилища будут простаивать, то бюджет
лишиться налоговых отчислений, которые так важны в период повальных
недовыполнений бюджетных поступлений… Также отмечу, что на фоне заявления о "меценатской"
помощи стране-агрессору, может показаться, что страны резко поменяли вектор
движения и находятся на пути к сближению. Но предложение продиктовано
исключительно рыночными отношениями. Сближение стран – это вопрос
стратегического партнерства многих отраслей. К чему, возможно, мы придем в
следующие 5-10 лет".
Ранее "Комментарии" писали, что исполнительный
директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал подробнее о
новых исках и обращениях компании Нафтогаз к российской компании Газпром и
требовании о компенсации в размере 17,3 миллиарда долларов в новых арбитражах.
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