Использование «Газпромом» украинских ПХГ: что может измениться в отношениях Украины и России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова предоставить российскому "Газпрому" свои подземные хранилища для хранения газа. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это предложение, а также возможность экономического сближения Украины и РФ на фоне разворачивающегося мирового кризиса.



Использование "Газпромом" украинских ПХГ: рынок газа

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает высказанное предложение в условиях существования рынка газа в Украине вполне нормальным.

По словам эксперта, "Газпром", в принципе, является единственной компанией, которая могла бы хранить значительные объемы газа (5-7 млрд кубометров в сезон) в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины.

"Но спрос на газ уменьшился, в ПХГ Европы остались и так значительные запасы, "Газпром" уменьшит поставки в ЕС в 2020-2021 годах. Поэтому, скорее всего, этого не произойдет, – отмечает Юрий Корольчук. – Я думаю, что "Оператор ГТС" сделал такое предложение, понимая, что у "Газпрома" нет экономических оснований работать сейчас с ПХГ Украины. Также думаю, что "Оператор ГТС" традиционно использует свое предложение и молчание "Газпрома" в определенных следующих политических заявлениях. По типу: вот видите, мы предлагаем сотрудничество, а они не хотят, мы – хорошие, они – плохие".

Что касается сотрудничества между Украиной и РФ вообще, то эксперт не видит изменений в политике Украины, которые позволили бы восстановить более широкое экономическое сотрудничество (само же сотрудничество есть).

"Со стороны России также остается тактика минимизации экономических отношений с Украиной. И это также будет дальше отображаться на газовом сотрудничестве", – считает Юрий Корольчук.

Использование "Газпромом" украинских ПХГ: тарифы в Украине

Эксперт по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа, гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский позитивно оценил предложение "Оператора ГТС Украины" российскому "Газпрому".

"У нас есть контракт на транзит. Почему бы еще и не хранить российский газ? Тем более, что при любых условиях, тарифы на его хранение в Украине – ниже, чем в Европе. Это будет выгодно и россиянам, и нам – так как в это непростое время появится дополнительный источник дохода", – аргументирует Леонид Униговский.

По мнению эксперта, украинским властям также следует принять политическое решение о закупке российского газа.

"Его поставки в Украину не должны превышать 30% от общего количества импорта. Нельзя допустить зависимости от одного источника. Но это было бы правильным шагом. И способствовало бы снижению цены на газ для украинских потребителей, – уверен Леонид Униговский. – Что касается всеобъемлющего экономического сближения между нашими странами, то сейчас оно, по понятным причинам, невозможно. Но в долгосрочной перспективе, думаю, это не исключено".

Использование "Газпромом" украинских ПХГ: кому предлагают еще

Экономический эксперт Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов обращает внимание, что заявление Сергея Макогона о возможности предоставления газовых хранилищ в использование – не первое в этом году.

"Перед прямым предложением "Газпрому" в виде 10 млрд куб. м. газовых хранилищ Макогон высказывался, что украинские хранилища могут быть привлекательны для Польши, Молдовы, Венгрии и Румынии, – напоминает эксперт. – И это, безусловно, так, ведь фиксированная цена за один цикл хранения в украинских хранилищах – 10 долл за 1 куб. м . что на 300-500% меньше, чем у европейских аналогов. Поэтому, выдвинутое предложение я рассматриваю с сугубо рыночной перспективы: когда оператор с необходимым предложением обеспечивает ресурс для другого оператора с ярким спросом. Так как из-за падающего спроса на газ, хранилища продолжают наполняться до краев".

По мнению Адриана Пантюхова, в разрезе рыночных отношений, как для "Нафтогаза", так и для "Газпрома", этот сценарий – выгодный. Ведь "Нафтогаз" получит прибыль с арендованных мощностей хранения, а "Газпром" – 10 млрд. куб. м. хранилищ, газ из которых он в зимний сезон сможет извлечь для европейских заказчиков.

"Несмотря на накладку политического противостояние, не стоит забывать, что контракт с "Газпромом" был подписан еще 4 месяца назад (речь идет про транзитный контракт заключенный в декабре). И без субститута оператора из Венгрии, Польши, Молдовы, Румынии или другой европейской страны – дополнительный контракт с "Газпромом" несет прямую экономическую выгоду для Украины, – уверен эксперт. – Если хранилища будут простаивать, то бюджет лишиться налоговых отчислений, которые так важны в период повальных недовыполнений бюджетных поступлений… Также отмечу, что на фоне заявления о "меценатской" помощи стране-агрессору, может показаться, что страны резко поменяли вектор движения и находятся на пути к сближению. Но предложение продиктовано исключительно рыночными отношениями. Сближение стран – это вопрос стратегического партнерства многих отраслей. К чему, возможно, мы придем в следующие 5-10 лет".

Ранее "Комментарии" писали, что исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал подробнее о новых исках и обращениях компании Нафтогаз к российской компании Газпром и требовании о компенсации в размере 17,3 миллиарда долларов в новых арбитражах.

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