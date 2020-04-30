Процесс вывода банков с рынка станет неотвратимым: Рада поддержала законопроект в первом чтении

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Верховная Рада сегодня 255 голосами "за" поддержала запуск особой процедуры
рассмотрения банковского законопроекта №2571-д. Об этом сообщает пресс-служба
Национального банка Украины.
В сообщении НБУ говорится, что решение парламента позволит значительно
ускорить рассмотрение этого документа во втором чтении и в целом.
Стоит отметить, что данный законопроект является одним из предварительных
условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Этот закон позволит
сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение НБУ о выводе банков
нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Отмечается, что ликвидация банка
будет продолжаться в любом случае.
В то же время собственники банков получат возможность защищать свои права. За тем, насколько справедливый процесс будет наблюдать арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации. В документе также указаны предпосылки и процедура получения компенсации.
Ранее "Комментарии" писали, что Национальный банк Украины пока не
будет штрафовать банки в случае невыполнения новых требований финансового
мониторинга, которые вступили в силу с 28 апреля.
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