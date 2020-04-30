Процесс вывода банков с рынка станет неотвратимым: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада сегодня 255 голосами "за" поддержала запуск особой процедуры рассмотрения банковского законопроекта №2571-д. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.



В сообщении НБУ говорится, что решение парламента позволит значительно ускорить рассмотрение этого документа во втором чтении и в целом.

Стоит отметить, что данный законопроект является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Этот закон позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Отмечается, что ликвидация банка будет продолжаться в любом случае.

В то же время собственники банков получат возможность защищать свои права. За тем, насколько справедливый процесс будет наблюдать арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации. В документе также указаны предпосылки и процедура получения компенсации.

Ранее "Комментарии" писали, что Национальный банк Украины пока не будет штрафовать банки в случае невыполнения новых требований финансового мониторинга, которые вступили в силу с 28 апреля.

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