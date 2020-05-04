Транзит российского газа через Украину упал на 40%

Прокачка газа через территорию Украины существенно сократилась. Так, объем природного газа, который транзитом прошел через Украину в январе-апреле текущего года сократился на 40% в сравнении с таким же периодом 2019 года и составил 15,5 млрд кубометров. Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

Тем не менее, согласно достигнутым договоренностям с российской стороной, "Газпром" полностью оплатил транзитные мощности с января 2020 года.

Что же касается данных за апрель, то из России в Европу через Украину прошло 4,4 млрд кубометров — это на 1% меньше мартовского объема, но на 46% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", управлять которым уполномочили государственную компанию "Магистральные газопроводы Украины", которая, в свою очередь, подчиняется Министерству финансов Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", за первый квартал этого года Оператор ГТС протранспортировал 11,1 млрд куб. м газа, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

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