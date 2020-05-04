Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.05.2020

BTC/USD

8735.92

ETH/USD

203.03

LTC/USD

46.54

НБУ 04.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Транзит российского газа через Украину упал на 40%
НОВОСТИ Все новости

Транзит российского газа через Украину упал на 40%

Объем транзита газа продолжает сокращаться

сегодня, 13:09
Автор:

• Сергей Медведев

Транзит российского газа через Украину упал на 40%

Прокачка газа через территорию Украины существенно сократилась. Так, объем природного газа, который транзитом прошел через Украину в январе-апреле текущего года сократился на 40% в сравнении с таким же периодом 2019 года и составил 15,5 млрд кубометров. Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

Тем не менее, согласно достигнутым договоренностям с российской стороной, "Газпром" полностью оплатил транзитные мощности с января 2020 года.

Что же касается данных за апрель, то из России в Европу через Украину прошло 4,4 млрд кубометров — это на 1% меньше мартовского объема, но на 46% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", управлять которым уполномочили государственную компанию  "Магистральные газопроводы Украины", которая, в свою очередь, подчиняется Министерству финансов Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", за первый квартал этого года Оператор ГТС протранспортировал 11,1 млрд куб. м газа, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/tranzit-rossiyskogo-gaza-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-sokratilsya-na-40-novosti-segodnya-10982873.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...