Жесткий контроль, налоговое бремя и тяжелая осень: худшие сценарии выхода Украины из карантина

Сегодня правительство Украины продлило карантинный режим в стране до 22 мая, но при этом пошло на значительные ослабления уже с 11 мая. Перспектива окончания карантина становится все более осязаемой и самое время начать думать о том, что украинцев ждет "на свободе". Наши журналисты порассуждали о будущем вместе с экспертами.

Выход из карантина: закручивание гаек ради бюджета

Международный инвестор, финансист, координатор программы привлечения инвестиций Украинского института будущего Сергей Носенко считает, что власти точно будут стараться максимально закрутить гайки и наполнить бюджет.

"На мой взгляд, это большая ошибка, – говорит Сергей Носенко. – Чтобы пойти другим путем, необходимо предпринять меры, которые будут обеспечивать экономический рост, экономическую свободу, а затем генерировать новые налоговые поступления. Но для этого нужна политическая воля, политическое мужество и, самое главное, – глубокое понимание экономических процессов".

Сейчас, по мнению эксперта, украинские власти не демонстрируют такого понимания и действуют шаблонными методами, в том числе и монетарными.

"К сожалению, ни НБУ не проводит национальную и суверенную политику, ни правительство пока не проявило себя с точки зрения реформирования украинской экономики и перевода ее на рыночные инновационные рельсы. Я ожидаю дальнейшего давления на предпринимателей, а это ни к чему хорошему не приведет", – делится ожиданиями эксперт.

Выход из карантина: о либерализации можно забыть

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников не прогнозирует послаблений. Скорее – наоборот.

"Выход из кризиса в любой стране – это усиление налогового давления, увеличение роли государства во всех процессов, попытки властей "разрулить" ситуацию, в том числе путем усиления налогового бремени, – отмечает Алексей Плотников. – Уверен, что после выхода из карантина, на фоне разворачивающегося экономического кризиса, государство будет более активно вмешиваться в экономические процессы".

Эксперт прогнозирует усиление госрегулирования, жесткую политику контроля за доходами граждан и за уплатой налогов.

"Это – общемировая практика. Как правило, все страны в кризисное и посткризисное время используют такого рода инструменты. О либерализации можно забыть", – подчеркивает эксперт.

Выход из карантина: реквием по малому бизнесу

Политтехнолог Александр Теплюк предупреждает: украинцы должны быть готовы к изменениям, которые не только уже пришли в нашу жизнь в связи с пандемией и карантином, но и к тем, которые стоят на пороге.

"Даже если карантин и закончится 22 мая (во что я с трудом верю, будет только ослабление), то многие уже не смогут выйти на свои рабочие места. Мелкий бизнес на 30-40% "умер", а с ним и налоги, – отмечает эксперт. – В бюджете, мы уже видим дыру из-за налоговых недопоступлений. И докарантинных, и тех, что были вызваны карантинными мерами. НБУ опять пересматривает свои прогнозы, которые и так были неутешительными".

По мнению Александра Теплюка, власти для закрытия бюджетной дыры или придется искать внешние источники ресурсов, или "отжать" последнее у своего народа.

"Украинцы должны быть готовы к тому, что осенью ситуация может быть еще хуже. Ведь нас уже готовят ко второй волне COVID-19, – предупреждает политтехнолог. – Мы должны понимать, что действия сегодняшней власти не дают оснований для мягкого выхода из сложившей ситуации. Надеяться на власть, которая ограничивает возможность своих граждан зарабатывать (и внутри Украины, и за ее пределами) – нет смысла. Напомню, что трудовые мигранты – это был реальный источник поступления валюты в страну (около 12 миллиардов в 2019 году). Это в разы больше распиаренных прямых инвестиций в нашу экономику. Но теперь Украина напоминает трудовое гетто, где граждан "посадили на цепь" и отбирают не просто последний кусок хлеба, но и возможность его заработать".

Как ранее писали "Комментарии", на сегодняшнем заседании правительства было решено продлить национальный карантин в Украине до 22 мая, несмотря на значительные послабления ограничений.

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