Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.05.2020

BTC/USD

8908.32

ETH/USD

205.58

LTC/USD

46.66

НБУ 05.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Цены на нефть активно растут: названы причины
НОВОСТИ Все новости

Цены на нефть активно растут: названы причины

Эксперты ожидают, что цены на нефть вернутся к активному росту не раньше третьего квартала 2020 года

сегодня, 13:25 711
Автор:

• Татьяна Веремеева

Цены на нефть активно растут: названы причины

Цены на нефть активно растут второй день подряд на фоне того, как страны Европы, Азии и Америки частично снимают ограничения связанные с карантином из-за коронавируса и бизнес постепенно возвращается к работе. Об этом пишут "Вести.Экономика".

Стоимость нефти во вторник, 5 мая, выросла на 7-9% в условиях восстановления потоков транспорта, а также роста спроса на топливо. Стоит отметить, что в понедельник, 4 мая, цены выросли на 5-6%.

В частности, нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 9%, или на 1,6 долл. – до 22,13 долл. за баррель. Стоимость нефти Brent выросла на 8,5%, или на 2,1 долл. – до 28,69 долл. за баррель.

В швейцарском банке UBS полагают, что смягчение карантинных ограничений будет способствовать установлению баланса спроса и предложения на рынке нефти в третьем квартале 2020 года и цены на нефть опять начнут расти. Эксперты банка отмечают что, стоимость нефти Brent до конца нынешнего года может вырасти до 43 долл. за баррель, а уже в средине следующего года цена может составить 55 долл. за баррель.

Ранее "Комментарии" писали, что около берегов Сингапура собралась пробка из танкеров с нефтью. Около 60 кораблей не могут слить топливо, поскольку все береговые хранилища уже переполнены.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262617
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...