Цены на нефть активно растут: названы причины

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Цены на нефть активно растут второй день подряд на фоне того, как страны
Европы, Азии и Америки частично снимают ограничения связанные с карантином
из-за коронавируса и бизнес постепенно возвращается к работе. Об этом пишут "Вести.Экономика".
Стоимость нефти во вторник, 5 мая, выросла на 7-9% в условиях восстановления
потоков транспорта, а также роста спроса на топливо. Стоит отметить, что в
понедельник, 4 мая, цены выросли на 5-6%.
В частности, нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 9%,
или на 1,6 долл. – до 22,13 долл. за баррель. Стоимость нефти Brent выросла на
8,5%, или на 2,1 долл. – до 28,69 долл. за баррель.
В швейцарском банке UBS полагают, что смягчение карантинных ограничений
будет способствовать установлению баланса спроса и предложения на рынке нефти в
третьем квартале 2020 года и цены на нефть опять начнут расти. Эксперты банка
отмечают что, стоимость нефти Brent до конца нынешнего года может вырасти до 43
долл. за баррель, а уже в средине следующего года цена может составить 55 долл.
за баррель.
Ранее "Комментарии" писали, что около берегов Сингапура собралась пробка
из танкеров с нефтью. Около 60 кораблей не могут слить топливо, поскольку
все береговые хранилища уже переполнены.
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