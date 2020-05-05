Цены на нефть активно растут: названы причины

Цены на нефть активно растут второй день подряд на фоне того, как страны Европы, Азии и Америки частично снимают ограничения связанные с карантином из-за коронавируса и бизнес постепенно возвращается к работе. Об этом пишут "Вести.Экономика".



Стоимость нефти во вторник, 5 мая, выросла на 7-9% в условиях восстановления потоков транспорта, а также роста спроса на топливо. Стоит отметить, что в понедельник, 4 мая, цены выросли на 5-6%.

В частности, нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 9%, или на 1,6 долл. – до 22,13 долл. за баррель. Стоимость нефти Brent выросла на 8,5%, или на 2,1 долл. – до 28,69 долл. за баррель.

В швейцарском банке UBS полагают, что смягчение карантинных ограничений будет способствовать установлению баланса спроса и предложения на рынке нефти в третьем квартале 2020 года и цены на нефть опять начнут расти. Эксперты банка отмечают что, стоимость нефти Brent до конца нынешнего года может вырасти до 43 долл. за баррель, а уже в средине следующего года цена может составить 55 долл. за баррель.

Ранее "Комментарии" писали, что около берегов Сингапура собралась пробка из танкеров с нефтью. Около 60 кораблей не могут слить топливо, поскольку все береговые хранилища уже переполнены.

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