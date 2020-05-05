Импорт газа с начала года вырос на 59%

В январе-апреле 2020 года импорт газа увеличился на 59%. Об этом сообщает на официальном сайте ООО "Оператор ГТС Украины".

Так, за этот период общие поступления природного газа из стран Евросоюза составили 3,9 млрд куб. м. Это на 1,4 млрд куб. м, или на 59% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Отмечается, что нынешний показатель на 26% превышает средний показатель в 2016-2019 годах.

За первые четыре месяца 2020 года импорт из Словакии составил 2,4 млрд куб. м (+91%), из Венгрии – 0,9 млрд куб. м (+26%), из Польши – 0,6 млрд куб. м (+28%). В компании отметили, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года – 0,38 млрд куб. м.

Отмечается, что только в апреле в Украину было импортировано 1 млрд 131 млн куб. м природного газа, что почти на четвертую часть превышает импортные объемы за этот месяц прошлого года.

Увеличение поступлений газа из стран ЕС объясняют ростом спроса на новую услугу short–haul, которую Оператор ГТС Украины внедрил в начале года. Так, за апрель по short-haul в нашу страну поступило 264 млн куб. м газа (из Венгрии – 64%, из Польши – 21%, Словакии – 15%). Отмечается, что все эти объемы трейдеры направили для хранения в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что транзит российского газа через Украину сократился на 40%. И объем транзита газа продолжает сокращаться.

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