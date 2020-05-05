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Главная Новости Бизнес экономика ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
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ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Украина стала одной из 10 стран, которые получат финансирование ЕС

сегодня, 23:26
Автор:

• Татьяна Веремеева

ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Совет Европейского Союза принял решение выделить Украине 1,2 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что наша страна станет одной из десяти стран-партнеров Евросоюза по расширению и соседству, которые получат финансирование. Шмыгаль также заявил, что это решение является важным сигналом поддержки для нашей страны.

"Здоровья граждан, возобновление экономического роста, новые программы для малого и среднего бизнеса — приоритеты для Правительства, которые реализуем совместными усилиями",– написал премьер.

Ранее "Комментарии" писали, что в январе-апреле текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета. За первые 4 месяца года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. В частности расходы составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.


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