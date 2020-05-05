ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

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Совет Европейского Союза принял решение выделить Украине
1,2 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями
пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер отметил, что наша страна станет одной из десяти
стран-партнеров Евросоюза по расширению и соседству, которые получат
финансирование. Шмыгаль также заявил, что это решение является важным сигналом
поддержки для нашей страны.
"Здоровья граждан, возобновление экономического роста,
новые программы для малого и среднего бизнеса — приоритеты для Правительства,
которые реализуем совместными усилиями",– написал премьер.
Ранее "Комментарии" писали, что в январе-апреле текущего
года государственный
бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий
фонд – с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета. За
первые 4 месяца года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание
долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на
основании платежных поручений. В частности расходы составили 308,9 млрд грн,
или 87,5% от росписи отчетного периода.
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