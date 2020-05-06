Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8980.10
ETH/USD
206.07
LTC/USD
46.76
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.37
Airbnb Inc увольняет 25% сотрудников, или почти 1300 человек.
Об этом во вторник, 5 мая, сообщили представители стартапа по аренде жилья. В
компании приняли такое решение из-за того, что по всему миру практически
полностью остановились путешествия из-за коронавируса COVID-19, передает Reuters.
"Бизнес Airbnb сильно пострадал, а выручка в этом году, по прогнозам, составит
меньше 50% того, что мы заработали в 2019 году", – отметил основатель компании Брайан
Чески в памятке для сотрудников.
Поскольку миллионы туристов отменяют планы на отпуск, рабочие поездки и
семейные визиты, Airbnb ранее в этом году заявил, что он выделяет 250 млн долл.,
чтобы помочь компенсировать убытки, понесенные хозяевами.
В конце марта компания приостановила свою маркетинговую деятельность, чтобы
сэкономить 800 млн долл. в 2020 году, и сообщила работникам, что ее основатели
не будут получать зарплату в течение следующих шести месяцев, а топ-менеджеры
будут сокращены на 50%.
Ранее "Комментарии" писали, что онлайн-сервис по размещению, поиску и
краткосрочной аренды жилья по всему миру Airbnb предлагает влюбленным поселиться
в
домике Джульетты в италийском городке Верона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости