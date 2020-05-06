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Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса

Уволенные в США сотрудники получат 14 недель базовой зарплаты плюс одну дополнительную неделю за каждый год в Airbnb

сегодня, 05:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса

Airbnb Inc увольняет 25% сотрудников, или почти 1300 человек. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили представители стартапа по аренде жилья. В компании приняли такое решение из-за того, что по всему миру практически полностью остановились путешествия из-за коронавируса COVID-19, передает Reuters.

"Бизнес Airbnb сильно пострадал, а выручка в этом году, по прогнозам, составит меньше 50% того, что мы заработали в 2019 году", – отметил основатель компании Брайан Чески в памятке для сотрудников.

Поскольку миллионы туристов отменяют планы на отпуск, рабочие поездки и семейные визиты, Airbnb ранее в этом году заявил, что он выделяет 250 млн долл., чтобы помочь компенсировать убытки, понесенные хозяевами.

В конце марта компания приостановила свою маркетинговую деятельность, чтобы сэкономить 800 млн долл. в 2020 году, и сообщила работникам, что ее основатели не будут получать зарплату в течение следующих шести месяцев, а топ-менеджеры будут сокращены на 50%.

Ранее "Комментарии" писали, что онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренды жилья по всему миру Airbnb предлагает влюбленным поселиться в домике Джульетты в италийском городке Верона. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-airbnb-layoffs/airbnb-cuts-1900-jobs-as-coronavirus-hits-home-rentals-idUSKBN22H2PG
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