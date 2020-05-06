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США и Великобритания договариваются о свободной торговле

Стороны объявили о начале масштабных торговых переговоров

сегодня, 09:29
Автор:

• Сергей Медведев

США и Великобритания договариваются о свободной торговле

США и Великобритания приступили к крупным переговорам по торговым отношениям. Обсуждение свободной торговли между странами проходит в формате видеоконференции. Стороны пообещали провести переговоры как можно быстрее.

 "Мы проведем переговоры в ускоренном режиме и выделим ресурсы, необходимые для быстрого прогресса. Соглашение о свободной торговле будет способствовать долгосрочному здоровью наших экономик, что жизненно важно, поскольку мы восстанавливаемся после проблем, связанных с COVID-19", - сказано в совместном заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и британского министра внешней торговли Элизабет Трасс.

Всего в переговорах участвует около 600 человек. Участников разделят на группы по 30 представителей. Первый раунд переговоров займет, предположительно, около двух недель. Во время консультаций стороны обсудят темы  торговли товарами и услугами, цифровыми услугами, а также инвестиций и поддержки малого бизнеса. 

Отметим, что США являются крупнейшим торговым партнером Соединенного Королевства, поэтому данным переговорам придается особое значение.
Как сообщал портал "Комментарии", прзидент США Дональд Трамп поддержал неограниченную торговлю с Китаем.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/660302.html
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