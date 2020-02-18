Трамп поддержал неограниченную торговлю с Китаем

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался против введения ограничений для продаж американской продукции Китаю и другим странам, в частности и той, что обычно блокируется из соображений национальной безопасности. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Так, американский президент подчеркнул, что США не станут местом, где сложно решаются вопросы по покупке американских товаров зарубежными странами.
"Соединенные Штаты не могут и не станут местом, где так сложно решаются вопросы о покупке наших товаров зарубежными странами, в том числе тех, о которых всегда применяется привод национальной безопасности", - заключил глава Белого Дома в Вашингтоне.
Также он заявил, что американская сторона "хочет продавать товары Китаю и другим странам", подчеркнув, что "в этом и есть смысл торговли".
Кроме того, Трамп отметил, что хочет, чтобы бизнес с США "было вести легко", и добавил, что уже проинструктировал представителей своей администрации по этому вопросу.
Ранее портал "Комментарии" проанализировал первую часть торговой сделки, подписанной между США и КНР.
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