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Трамп поддержал неограниченную торговлю с Китаем

Президент США Дональд Трамп осудил внедрение ограничений поставки товаров из США в другие страны и Китай, в частности

сегодня, 21:57 133
Автор:

• Екатерина Белоброва

Трамп поддержал неограниченную торговлю с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался против введения ограничений для продаж американской продукции Китаю и другим странам, в частности и той, что обычно блокируется из соображений национальной безопасности.  Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, американский президент подчеркнул, что США не станут местом, где сложно решаются вопросы по покупке американских товаров зарубежными странами.

"Соединенные Штаты не могут и не станут местом, где так сложно решаются вопросы о покупке наших товаров зарубежными странами, в том числе тех, о которых всегда применяется привод национальной безопасности", - заключил глава Белого Дома в Вашингтоне.

Также он заявил, что американская сторона "хочет продавать товары Китаю и другим странам", подчеркнув, что "в этом и есть смысл торговли".

Кроме того, Трамп отметил, что хочет, чтобы бизнес с США "было вести легко", и добавил, что уже проинструктировал представителей своей администрации по этому вопросу.

Ранее портал "Комментарии" проанализировал первую часть торговой сделки, подписанной между США и КНР.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-vyskazalsya-protiv-vvedeniya-ogranicheniy-1582050191.html
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