Около 100 нардепов просят премьер-министра не отключать энергоблоки Энергоатома

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9294.52
ETH/USD
211.04
LTC/USD
47.61
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
29.30
RUB/UAH
0.36
Народные депутаты Украины направили премьер-министру
Украины Денису Шмыгалю обращение, в котором просят не отключать энергоблоки
атомных электростанций (АЭС). Об этом передает "Лига" со ссылкой на обращение
нардепов к премьеру.
"Просим принять меры по недопущению снижения доли атомной
электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного
баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год", – говорится в документе.
Кроме того, народные избранники просят премьера
предоставить копии расчетов, а также технико-экономическое обоснование, которые
стали основанием для пересмотра энергетического баланса страны на 2020 год.
Так, согласно документу новый энергобаланс
предусматривает сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более
дорогих производителей – "зеленой" и тепловой генерации. Это решение, в свою
очередь, спровоцировало рост цены на электроэнергию на рынке на "сутки вперед"
на 13%.
Народные депутаты также полагают, что отключение
энергоблоков АЭС негативно влияет на уровень безопасности энергоблоков, сокращает
финансовые показатели, оказавшегося на грани банкротства Энергоатома, а также
увеличивает объемы выбросов в атмосферу углекислого газа.
Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,
выступила с предложением сделать электроэнергию дороже для населения. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", стоит ли ожидать повышения тарифов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости