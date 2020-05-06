Около 100 нардепов просят премьер-министра не отключать энергоблоки Энергоатома

Народные депутаты Украины направили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обращение, в котором просят не отключать энергоблоки атомных электростанций (АЭС). Об этом передает "Лига" со ссылкой на обращение нардепов к премьеру.



"Просим принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год", – говорится в документе.

Кроме того, народные избранники просят премьера предоставить копии расчетов, а также технико-экономическое обоснование, которые стали основанием для пересмотра энергетического баланса страны на 2020 год.

Так, согласно документу новый энергобаланс предусматривает сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более дорогих производителей – "зеленой" и тепловой генерации. Это решение, в свою очередь, спровоцировало рост цены на электроэнергию на рынке на "сутки вперед" на 13%.

Народные депутаты также полагают, что отключение энергоблоков АЭС негативно влияет на уровень безопасности энергоблоков, сокращает финансовые показатели, оказавшегося на грани банкротства Энергоатома, а также увеличивает объемы выбросов в атмосферу углекислого газа.

Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выступила с предложением сделать электроэнергию дороже для населения. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", стоит ли ожидать повышения тарифов.

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