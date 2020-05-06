Объемы торговли между Украиной и США составили почти 6 млрд долларов

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Объем двусторонней торговли между Украиной и США в 2019
году вырос на 7,8% и составил почти 6
млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики,
торговли и сельского хозяйства.
Кроме того, за первые 2 месяца 2020 года объем
двусторонней торговли товарами между Украиной и США составил 631 млн долл., из
которых экспорт составил 114,9 млн долл. В то же время, согласно данным
ведомства, по состоянию на 1 января 2020 года в экономику Украины привлечено 637,8
млн долл. инвестиций из США, что на 95,2
млн долл. больше, чем на начало 2019 года.
Сегодня также состоялась встреча министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с Временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между странами.
Ранее "Комментарии" писали, что власти Китая подсчитали количество
средств защиты, которые КНР поставила в США. Так, согласно заявлению посла
КНР в США Цуя Тянькая, количество масок превышает 4 млрд штук. В своем
обращении посол в очередной раз призвал правительство США снять обвинения с
Китая о сокрытии информации о коронавирусе, в частности, о происхождении вируса
и масштабах эпидемии.
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