Объемы торговли между Украиной и США составили почти 6 млрд долларов

Объем двусторонней торговли между Украиной и США в 2019 году вырос на 7,8% и составил почти 6 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Кроме того, за первые 2 месяца 2020 года объем двусторонней торговли товарами между Украиной и США составил 631 млн долл., из которых экспорт составил 114,9 млн долл. В то же время, согласно данным ведомства, по состоянию на 1 января 2020 года в экономику Украины привлечено 637,8 млн долл. инвестиций из США, что на 95,2 млн долл. больше, чем на начало 2019 года.

Сегодня также состоялась встреча министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с Временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между странами.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Китая подсчитали количество средств защиты, которые КНР поставила в США. Так, согласно заявлению посла КНР в США Цуя Тянькая, количество масок превышает 4 млрд штук. В своем обращении посол в очередной раз призвал правительство США снять обвинения с Китая о сокрытии информации о коронавирусе, в частности, о происхождении вируса и масштабах эпидемии.

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