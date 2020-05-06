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Китай отправил в США более 4 млрд масок

Китайский дипломат озвучил число защитных средств, которые получили США

сегодня, 11:22
Автор:

• Сергей Медведев

Китай отправил в США более 4 млрд масок

Власти Китая подсчитали количество средств защиты, которые КНР поставила в США. Так, согласно заявлению посла КНР в США Цуя Тянькая, количество масок превышает 4 млрд штук.

"По состоянию на 29 апреля, согласно данным нашей таможенной службы, Китай поставил в США более 4 млрд масок, или, грубо говоря, 14 масок в среднем для каждого американца", - уточнил дипломат.

 В своем обращении посол в очередной раз призвал правительство США снять обвинения с Китая о сокрытии информации о коронавирусе, в частности, о происхождении вируса и масштабах эпидемии.

"Некоторые американские политики стали по привычке обвинять других, игнорируя тот факт, что Китай сделал все возможное для сдерживания вируса", - отметил китайский посол.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украину прибыл самолет из Китая со средствами индивидуальной защиты для врачей.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/
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