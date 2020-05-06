Китай отправил в США более 4 млрд масок

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Власти Китая подсчитали количество средств защиты, которые КНР поставила в США. Так, согласно заявлению посла КНР в США Цуя Тянькая, количество масок превышает 4 млрд штук.
"По состоянию на 29 апреля, согласно данным нашей таможенной службы, Китай поставил в США более 4 млрд масок, или, грубо говоря, 14 масок в среднем для каждого американца", - уточнил дипломат.
В своем обращении посол в очередной раз призвал правительство США снять обвинения с Китая о сокрытии информации о коронавирусе, в частности, о происхождении вируса и масштабах эпидемии.
"Некоторые американские политики стали по привычке обвинять других, игнорируя тот факт, что Китай сделал все возможное для сдерживания вируса", - отметил китайский посол.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украину прибыл самолет из Китая со средствами индивидуальной защиты для врачей.
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