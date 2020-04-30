В Украину прибыл самолет с помощью из Китая: что привез

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В Украину прибыл самолет из Китая со средствами индивидуальной защиты для врачей, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ).
Так, самолет доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских медиков. Сообщается, что это последний рейс с "воздушного моста", который организовал ОПУ, в дальнейшем поставкой медгрузов будут заниматься в Министерстве здравоохранения. Как отметил заместитель руководителя ОПУ, секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко, всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины. Речь идет и о грузах, которые закупались за средства благотворительных фондов, а также коммерческих доставках для аптек или ритейлеров.
В ОПУ подчеркнули, что средства защиты уже сегодня будут доставлены в регионы Украины.
Напомним, ученые НАН Украины дали прогноз, в какие дни мая будет наибольшее число новых инфицированных коронавирусом и летальных случаев в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что у Зеленского рассказали, что привезет в Украину очередной самолет из Китая.
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