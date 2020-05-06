Uber сократит 3700 сотрудников из-за коронавируса

Uber Technologies Inc. сократит около 3700 сотрудников, а главный исполнительный директор Дара Хосровшахи откажется от своей базовой зарплаты на оставшуюся часть года. Об этом сообщили в компании в среду. Такое решение обосновали последствиями пандемии коронавируса, которая негативно отразилась на поездках по всему миру и уничтожает бизнес.



В компании заявили, что в первую очередь под сокращение попали сотрудники службы поддержки клиентов, а также отдел по работе с персоналом. Uber рассчитывает сохранить около 20 млн долл. благодаря такому решению.

Uber и его конкурент Lyft уже отозвали свои финансовые прогнозы на полный год, поскольку спрос на поездки на основе приложений резко упал по всему миру после того, как по всему миру ввели карантинные ограничения. Правда, Uber, который работает на большем количестве рынков по всему миру, чем Lyft, может восстановить некоторые потерянные доходы благодаря своему сервису по доставке продуктов питания.

В понедельник ближневосточный бизнес Uber Careem заявил, что на этой неделе он сократил 536 рабочих мест, что составляет 31% от рабочей силы компании со штаб-квартирой в Дубае.

Lyft сообщит о своих квартальных результатах в среду после закрытия торгов, а Uber, как ожидается, сообщит о доходах в четверг.

Акции Uber в среду открылись снижением на 3%.

Ранее "Комментарии" писали, что сервис по доставке еды Uber Eats объявил о завершении своей работы в Украине уже с 3 июня 2020 года.

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