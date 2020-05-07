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Мировые индексы снижаются: названы причины

Мировые рынки отреагировали на новости о рынке труда США

сегодня, 05:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Мировые индексы снижаются: названы причины

Индекс S&P 500 и индекс Dow Jones упали в среду, на фоне падения акций разных компаний. Кроме того, на глобальных рынках отразились новости о том, что американские работодатели уволили около 20 млн рабочих в апреле. Об этом пишет Reuters.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq закончил день ростом, хотя индексы отступили в конце сессии, особенно после того, как президент США Дональд Трамп сказал, может ли Китай сохранить торговую сделку между двумя странами.

Финансовые показатели и другие циклические группы, которые часто превосходят показатели, когда экономические перспективы улучшаются, снизились. Только два из 11 основных секторов S&P были положительными, с технологическим лидерством.

Акции резко подскочили с конца марта из-за подпитываемой коронавирусом распродажи, чему способствовало массированное денежно-кредитное и финансовое стимулирование.

Dow Jones Industrial упал на 218,45 пункта, или на 0,91% – до 23 664,64 пункта. S&P 500 потерял 20,02 пункта, или 0,70%, снизившись до 2,848.42, а Nasdaq Composite прибавил 45,27 пункта, или 0,51% –  до 8854,39.

Ранее "Комментарии" писали, что Uber сократит 3700 сотрудников из-за коронавируса.

 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks/sp-500-dow-drop-as-financial-sector-declines-counter-tech-gains-idUSKBN22I1II
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