Мировые индексы снижаются: названы причины

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Индекс S&P 500 и индекс Dow Jones упали в среду, на
фоне падения акций разных компаний. Кроме того, на глобальных рынках отразились
новости о том, что американские работодатели уволили около 20 млн рабочих в
апреле. Об этом пишет Reuters.
Высокотехнологичный индекс Nasdaq закончил день ростом,
хотя индексы отступили в конце сессии, особенно после того, как президент США
Дональд Трамп сказал, может ли Китай сохранить торговую сделку между двумя
странами.
Финансовые показатели и другие циклические группы,
которые часто превосходят показатели, когда экономические перспективы
улучшаются, снизились. Только два из 11 основных секторов S&P были
положительными, с технологическим лидерством.
Акции резко подскочили с конца марта из-за подпитываемой
коронавирусом распродажи, чему способствовало массированное денежно-кредитное и
финансовое стимулирование.
Dow Jones Industrial упал на 218,45 пункта, или на 0,91%
– до 23 664,64 пункта. S&P 500 потерял 20,02 пункта, или 0,70%, снизившись до
2,848.42, а Nasdaq Composite прибавил 45,27 пункта, или 0,51% – до 8854,39.
Ранее "Комментарии" писали, что Uber сократит 3700
сотрудников из-за коронавируса.
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