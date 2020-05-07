Электроэнергия в Укране в два раза дороже, чем в Европе: в АрселорМиттал назвали тарифы завышенными

Расходы металлургических заводов "АрселорМиттал Кривой Рог" в Европе в 2-3 раза меньше, чем в Украине. В компании отмечают, что тарифы на электроэнергию в нашей стране завышены и не отражают мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.



В "АрселорМиттал Кривой Рог" говорят, что расходы на электроэнергию значительно влияют на себестоимость их продукции. Высокие тарифы на электроэнергию являются критическим фактором для украинской металлургической отрасли. К тому же, на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19 цены на прокат падают, а также снижаются объемы продаж.

"Украинский рынок электроэнергии находится вне мировых трендов, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РДВ (рынок на сутки вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями", – заявил начальник управления закупки сырья и энергоресурс в администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Айко.

В компании также отмечают, что их предприятия ежемесячно потребляют от 300 до 340 млн киловатт-час в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выступила с предложением сделать электроэнергию дороже для населения. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", стоит ли ожидать повышения тарифов.

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