Электроэнергия в Укране в два раза дороже, чем в Европе: в АрселорМиттал назвали тарифы завышенными

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Расходы металлургических заводов "АрселорМиттал Кривой
Рог" в Европе в 2-3 раза меньше, чем в Украине. В компании отмечают, что тарифы
на электроэнергию в нашей стране завышены и не отражают мировой тренд снижения
цен на сырье и энергоресурсы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
предприятия.
В "АрселорМиттал Кривой Рог" говорят, что расходы на
электроэнергию значительно влияют на себестоимость их продукции. Высокие тарифы
на электроэнергию являются критическим фактором для украинской металлургической
отрасли. К тому же, на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19 цены на
прокат падают, а также снижаются объемы продаж.
"Украинский рынок электроэнергии находится вне мировых
трендов, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РДВ (рынок на сутки
вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное
положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями", –
заявил начальник управления закупки сырья и энергоресурс в администрации по снабжению
"АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Айко.
В компании также
отмечают, что их предприятия ежемесячно потребляют от 300 до 340 млн
киловатт-час в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных
агрегатов.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,
выступила с предложением сделать электроэнергию дороже для населения. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", стоит ли ожидать повышения тарифов.
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