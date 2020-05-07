Эксперт рассказала, почему легализация игорного бизнеса вынудит игроков снова уходить в подполье

Одно незаконное игорное заведение в Киеве обходится его собственникам в 100 тыс. грн в месяц, при этом раньше за них платили по 35-40 тыс. грн в месяц. Об этом в интервью порталу "Комментарии" рассказала председатель ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" и эксперт-разработчик законопроекта по выведению азартного рынка из тени Елена Мочалова.



Эксперт заявляет, что полиция знает о незаконных игорных заведениях в столице Украины, она в курсе лицензионных условий, условий размещения, требований безопасности, они знают точно, как должно быть. Именно поэтому, по мнению Мочаловой, у полиции нет вопросов. В стране есть понимание, что каким бы образом все не сложилось с легализацией, правоохранители все равно будут все контролировать.

"Хотя бы потому, что у нас есть бессменный министр внутренних дел, который знает, что такое "игорка", – говорит эксперт-разработчик законопроекта по выведению азартного рынка из тени.

По ее словам, если будут такие цены на лицензии, то при размещении в одном отеле одного игорного заведения по документам, еще два могут быть без документов, подпольно. Потому что если будут такие цены и ограничения, люди не будут отбивать свои деньги.

"Я считала по одному заведению игровых автоматов со среднестатистической ценой на все. У меня получилось, что за 5 лет лицензии игорное заведение уйдет в минус на 1 млн 350 тыс. грн. Неужели этого кто-то хочет? Из-за этого точно будут открываться подпольные игорные заведения. И только полиция сможет их остановить. Инспекция согласно своими полномочиям будет приходить исключительно туда, где есть лицензии", – рассказала Елена Мочалова.

Кроме того, эксперт отмечает, что борьба с подпольщиками будет отличаться от той борьбы, которая велась в последние 11 лет. Основная причина будет заключаться в том, что инициировать эту борьбу будут люди, которые заплатили за лицензию деньги, которые получили ее законно.

"Представьте, что вы заплатили все по закону, а тут кто-то через стенку, заплатив 2000 долларов, пришел и зарабатывает те же деньги. А это мог быть ваш заработок, то есть у вас его воруют. Поэтому, я думаю, что многие из крупных игроков игорного бизнеса будут стараться делать так, чтобы все было законно. Но вы понимаете, что там будут внутренние договорняки и мы в итоге получим сотни подпольных заведений", – подытожила Елена Мочалова.

Напомним, Елена Мочалова в интервью порталу "Комментарии" рассказала, почему создание игровой Мекки в Украине вроде Лас-Вегаса – утопия, сколько лотерейные операторы зарабатывали во времена запрета игорного бизнеса и как законопроект 2285-д заставит игроков азартного рынка работать "в минус" или снова уходить в подполье.

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