Эксперт рассказала, почему легализация игорного бизнеса вынудит игроков снова уходить в подполье

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Одно незаконное игорное заведение в Киеве обходится его
собственникам в 100 тыс. грн в месяц, при этом раньше за них платили по 35-40
тыс. грн в месяц. Об этом в интервью порталу "Комментарии" рассказала председатель
ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" и эксперт-разработчик
законопроекта по выведению азартного рынка из тени Елена Мочалова.
Эксперт заявляет, что полиция знает о незаконных игорных
заведениях в столице Украины, она в курсе лицензионных условий, условий
размещения, требований безопасности, они знают точно, как должно быть. Именно
поэтому, по мнению Мочаловой, у полиции нет вопросов. В стране есть понимание,
что каким бы образом все не сложилось с легализацией, правоохранители все равно
будут все контролировать.
"Хотя бы потому, что у нас есть бессменный министр
внутренних дел, который знает, что такое "игорка", – говорит эксперт-разработчик
законопроекта по выведению азартного рынка из тени.
По ее словам, если будут такие цены на лицензии, то при
размещении в одном отеле одного игорного заведения по документам, еще два могут
быть без документов, подпольно. Потому что если будут такие цены и ограничения,
люди не будут отбивать свои деньги.
"Я считала по одному заведению игровых автоматов со
среднестатистической ценой на все. У меня получилось, что за 5 лет лицензии
игорное заведение уйдет в минус на 1 млн 350 тыс. грн. Неужели этого кто-то
хочет? Из-за этого точно будут открываться подпольные игорные заведения. И
только полиция сможет их остановить. Инспекция согласно своими полномочиям
будет приходить исключительно туда, где есть лицензии", – рассказала Елена
Мочалова.
Кроме того, эксперт отмечает, что борьба с подпольщиками будет
отличаться от той борьбы, которая велась в последние 11 лет. Основная причина
будет заключаться в том, что инициировать эту борьбу будут люди, которые
заплатили за лицензию деньги, которые получили ее законно.
"Представьте, что вы заплатили все по закону, а тут
кто-то через стенку, заплатив 2000 долларов, пришел и зарабатывает те же
деньги. А это мог быть ваш заработок, то есть у вас его воруют. Поэтому, я
думаю, что многие из крупных игроков игорного бизнеса будут стараться делать
так, чтобы все было законно. Но вы понимаете, что там будут внутренние
договорняки и мы в итоге получим сотни подпольных заведений", – подытожила
Елена Мочалова.
Напомним, Елена
Мочалова в интервью порталу "Комментарии" рассказала, почему создание
игровой Мекки в Украине вроде Лас-Вегаса – утопия, сколько лотерейные операторы
зарабатывали во времена запрета игорного бизнеса и как законопроект 2285-д
заставит игроков азартного рынка работать "в минус" или снова уходить в
подполье.
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