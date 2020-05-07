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Курс турецкой лиры снизился до исторического минимума на фоне доллара

Турецкая лира уже начала восстанавливаться после рекордного падения

сегодня, 17:43
Автор:

• Татьяна Веремеева

Курс турецкой лиры снизился до исторического минимума на фоне доллара

Турецкая лира ненадолго упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США в четверг. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов истощением валютных резервов и необходимостью иностранного финансирования, поскольку пандемия коронавируса истощает экономику страны. Об этом пишет Reuters.

Курс снизился до 7,23 лиры за доллар, обновив исторический минимум, который был достигнут в 2018 году.

Позже национальная валюта Турции восстановила свои позиции, благодаря тому, что банк Watchdog объявил о запрете на операции с лирами со стороны BNP Paribas, Citibank и UBS, заявив, что банки не смогли своевременно выполнить обязательства по турецкой лире.

Турция во второй раз менее чем за два года оказалась в рецессии и обратилась к Федеральной Резервной Системе США и другим центральным банкам за доступом к фондам, поскольку ее собственные чистые валютные резервы упали примерно до 28 млрд долл. с 40 млрд долл. с начала года.

Данные на четверг показали, что валовые валютные резервы Центрального банка Турции составили 51,46 млрд долл. на 1 мая, по сравнению с 52,66 млрд долл. неделей ранее.

Ранее "Комментарии" писали, что международные резервы Украины в апреле выросли более чем на 770 млн долл – до 25,7 млрд долл. Отмечается, что, несмотря на глобальный кризис, Украине удалось с начала года нарастить валютные резервы.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-turkey-currency-idUSKBN22J14D?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0qAl9UbUybVQvFXa4Q0cOIvwlo2l87VXsfQ2-SMtL_dBDSJSTaqmnNKDk
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