Курс турецкой лиры снизился до исторического минимума на фоне доллара

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Турецкая лира ненадолго упала до рекордно низкого уровня
по отношению к доллару США в четверг. Это произошло на фоне обеспокоенности
инвесторов истощением валютных резервов и необходимостью иностранного
финансирования, поскольку пандемия коронавируса истощает экономику страны. Об
этом пишет Reuters.
Курс снизился до 7,23 лиры за доллар, обновив
исторический минимум, который был достигнут в 2018 году.
Позже национальная валюта Турции восстановила свои
позиции, благодаря тому, что банк Watchdog объявил о запрете на операции с
лирами со стороны BNP Paribas, Citibank и UBS, заявив, что банки не смогли
своевременно выполнить обязательства по турецкой лире.
Турция во второй раз менее чем за два года оказалась в
рецессии и обратилась к Федеральной Резервной Системе США и другим центральным
банкам за доступом к фондам, поскольку ее собственные чистые валютные резервы
упали примерно до 28 млрд долл. с 40 млрд долл. с начала года.
Данные на четверг показали, что валовые валютные резервы
Центрального банка Турции составили 51,46 млрд долл. на 1 мая, по сравнению с 52,66
млрд долл. неделей ранее.
Ранее "Комментарии" писали, что международные
резервы Украины в апреле
выросли более чем на 770 млн долл – до 25,7 млрд долл. Отмечается, что,
несмотря на глобальный кризис, Украине удалось с начала года нарастить валютные
резервы.
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