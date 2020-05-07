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Международные резервы Украины в апреле выросли на 770 млн долларов

Валютные платежи в апреле существенно не повлияли на изменение объема резервов

сегодня, 12:42
Автор:

• Татьяна Веремеева

Международные резервы Украины в апреле выросли на 770 млн долларов

Международные резервы Украины в апреле выросли более чем на 770 млн долл – до 25,7 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что, несмотря на глобальный кризис, Украине удалось с начала года нарастить международные резервы.

Кроме того, в прошлом месяце предложение валюты было больше спроса, что способствовало покупке валюты Нацбанком для пополнения резервов. По итогам месяца объемы чистой покупки составили 680 млн долл. Также удалось получить еще более 230 млн долл. благодаря переоценке стоимости финансовых инструментов в составе резервов.

Ранее "Комментарии" писали, что отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения из украинских банков прекратился в апреле нынешнего года. В то же время, согласно данным регулятора, отток депозитов в нынешнем году был более ограниченным, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов.

Также мы писали, что председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал правительство страны заняться вопросом обеспечения дополнительных резервов накопления продовольствия для потребностей населения.


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